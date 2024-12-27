Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması: 'Mayıs' derse yoluna bakacak

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Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, seçim süreci, hedefleri ve planları hakkında TRT Spor'a konuştu.

İşte Serdal Adalı'nın sözleri;

Hüseyin Yücel, 'Pazar günü göreceğiz' demiş. Katılıyorum, göreceğiz. Öyle 'öndeyim' demek amatörce olur. Hüseyin Yücel sosyal medyaya bakıyorsa haklı olabilir. Biz genelde sokaktan gelen tepkileri ölçüyoruz. Ben 3 defa seçime girdim, ilk defa bu kadar ilgi olduğunu gördüm. Kararı genel kurul üyelerimiz verecek.

SEÇİMİ KAYBEDERSEM...

Seçimi kaybedersem Mayıs'ta aday olmayayım bir zahmet. Yok artık! Rakibimiz bu rezil dönemin ikinci adamı değil, eş başkanı. Buna rağmen genel kurulumuz bu yönde bir karar verirse, her zamanki gibi geçer yerime taraftar olarak yerime otururum.

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SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

Sergen Yalçın, Ocak'ta gelecekse tabii ki oturacağız ama 'Mayıs' derse kendi yoluna bakacak. Burası Beşiktaş. Serdar Topraktepe eğer 'yapacağımız transferlerle takımı toplarım, sezon sonuna kadar götürürüm' derse, kendisi ile devam edip, sezon sonunda Sergen Yalçın'ı getirebiliriz. Önemli olan Serdar Topraktepe'nin vereceği rapor.

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TRANSFER SAYISI VERDİ

Sergen'in 'Mayıs'ta geleyim' düşüncesi var. Her yerde söylüyor. Benim mevcut planım bu takımı bir an önce ayağa kaldırmak. Beklerde sıkıntımız var, açık sıkıntımız var, forvet sıkıntımız var. 3-4 yere transfer yapabiliriz, görüştüğümüz isimler var.