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Serdal Adalı'dan Salah itirafı: 'Oyuncuyla anlaştık, menajer rakam değiştirdi!'

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Salah
Serdal Adalıdan Salah itirafı: Oyuncuyla anlaştık, menajer rakam değiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 19:55

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, prensip anlaşmasına vardıkları dünyaca ünlü süper yıldız Mohamed Salah transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ta gündem Mohamed Salah... Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yıldız futbolcunun transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ADALI'DAN TRANSFER İTİRAFI

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Başkan Serdal Adalı, Mohamed Salah ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiğini belirtirken, transferin henüz sonuçlanmadığını ifade etti.

Adalı, oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandığını ancak menajerinin son aşamada taleplerini değiştirdiğini söyledi.

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"SALAH'A HER KONUDA MUTABIKIZ"

Transfer sürecine ilişkin konuşan Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Salah transferiyle ilgili henüz bitmiş bir şey yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah'ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş'ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun."

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Serdal Adalıdan Salah itirafı: Oyuncuyla anlaştık, menajer rakam değiştirdi

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Beşiktaş yönetiminin, 2-3 gün içinde Mohamed Salah ile yeniden masaya oturması bekleniyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, menajer tarafıyla mali şartlar konusunda orta yolu bulması halinde transferin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği ifade ediliyor.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Salah

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