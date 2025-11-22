Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya sert çıkış! Vida da konuştu

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi derinleşerek devam ediyor! Başkan Serdal Adalı, Portekizli futbolcu için, “Rafa Silva’ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim. Bir oyuncu Beşiktaş’tan ayrılacaksa şartları Beşiktaş belirler. Son sözü de Beşiktaş söyler. Kulüplerin de hakları var.

Ayrılmak isteyen oyuncu kulübün belirlediği bonservisi getirir ve gider. Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. 2 seçeneği var. Ya sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar. Veya gitmek istiyorsa Beşiktaş’ın belirlediği bonservisi getirir, gider. Bunların hiçbirini yapmıyorsa sözleşmesinin sonuna kadar hiçbir yere gidemez” ifadelerini kullanmıştı.

SONUÇLARI TEMİZ ÇIKTI

Ağrıları sebebiyle idmana çıkmayan oyuncu, MR’a sokulmuş ve ardından kulüpten, “Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır” denilmişti. Yıldız oyuncu için Beşiktaş’tan son bir atak yapıldığı ortaya çıktı. Başkan Serdal Adalı’nın, Rafa Silva’yla son bir görüşme yaptığı ancak oyuncunun olumsuz tavır takındığı öğrenildi.

ADALI'DAN SERT ÇIKIŞ

Başkan’ın, Silva’ya, “Ara döneme 5 maç kaldı. O maçları çık oyna. Bu arada kafanı toparla, gerekli kolaylığı gösteririm” dediği, Portekizli futbolcunun önce bunu kabul edip ardınan vazgeçtiği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında başkan Serdal Adalı’nın, “Gerekirse 9 milyon Euro’yu öderim bir yere gidemezsin” dediği kaydedildi.

VIDA DA İKNA EDEMEDİ

Fenerbahçe derbisi için İstanbul’a gelen Ricardo Quaresma, vatandaşı Rafa Silva’yla konuşmuş ancak olumlu geri dönüş alamamıştı. Quaresma’nın ardından kulübü ziyarete gelen Domagoj Vida’nın da Rafa’yla Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelip, “Beşiktaş gibi bir camianın parçası, taraftarın idolü haline geldin. Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsin. Ayrılık, iki taraf için de uygun olduğunda gerçekleşir. Tıpkı benim ve diğer arkadaşların olduğu gibi. Böyle ayrılık olmaz” dediği ancak olumlu yanıt alamadığı kaydedildi.

SALON MADDDESİ YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Rafa Silva konusuyla ilgili olarak, “Rafa Silva ilk gün bana ‘Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum’ dedi. Rafa değerli oyuncu olduğu için ‘Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız’ dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Bir ay sonra Rafa’yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti.

Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Rafa Silva’nın sözleşmesinde, ‘Spor salonunda çalışma yapmaz’ maddesinin de olmadığı bildirildi.