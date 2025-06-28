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Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması: 'Transferi durdurduk!'

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Osayi Samuel
Serdal Adalıdan Osayi Samuel açıklaması: Transferi durdurduk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 18:41

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, AA'ya yaptığı özel açıklamada Bright Osayi Samuel transferini durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Adalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ANLAMSIZ İSTEKLER"

"Osayi’nin babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz.”

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"ALTERNATİFLERİMİZ HAZIR"

"Osayi-Samuel daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

UÇAK BİLETİ İPTAL EDİLDİ

Gazateci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise siyah - beyazlı kulüp, bu gece imza için İstanbul'a gelmesi beklenen Osayi Sameul'in uçak biletlerini iptal etti. 

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Osayi Samuel

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