Serdal Adalı'dan Mohamed Salah açıklaması: 'Çalım yediğimiz yok, transferi biz istemedik!'

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hradec Kralove maçı öncesinde basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mohamed Salah transferinden çekildiklerini ve çalım yeme gibi bir durum olmadığını söyleyen Adalı, şu ifadeleri kullandı.

"Salah transferini biz istemedik. Yok transfer çalımı yemişiz, yok alamamışız, böyle bir durum yok. Önder hoca bir basın toplantısı yaptı bu konuyu net şekilde izah etti. Tabii kibarlık yaptı 'şimdilik' dedi, hepiniz ona takılmışsınız. Futbolcunun bundan önceki kariyerine, kişiliğine olan saygısı nedeniyle şimdilik dedi. Sanki biz masadaydık da birileri geldi bu futbolcuyu aldı havası yaratılıyor. Üzülerek seyrediyorum. Camiamız ve taraftarımız çok iyi bilsin, benim olduğum dönemde Beşiktaş'ın elinden hiç kimse ne bir futbolcu alabildi ne de böyle bir şeye girişti. Zaten Trabzonspor camiasıyla da böyle bir şeyimiz olmaz. Gayet iyi ilişkilerimiz var. Hiç kimse moralini bozmasın, üzülmesin. Biz alamadık değil almadık. Başarılar diliyorum, inşallah çok başarılı olur orada.

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Biz sezon başında ne planladıysak bu program kontrollü şekilde transfere devam ediyoruz. Yaptığımız transferler ortada. Yapacağımız transferler var, önümüzdeki haftadan sonra onlar da gelecek. Herkes beni tanır, öyle 3-5 için bir şeylerden vazgeçmem. Bazı şeyler önce Beşiktaş'ın yapısına sonra da benim yapıma uymadı. Bu kadar basit. Bence iyi oldu. Hayırlı olsun. Zamanı gelince bazı şeyler çok daha net ortaya çıkar. O zaman insanlar neden bu transferin olmadığını çok iyi anlar.

Ben bu transferleri çok yaptım, bunun havası 3 gün sürer 5 gün sürer. İki hafta sonra ne zamanki sahaya çıktık sahada her şey belli olur. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz hep beraber."

"SAĞ KANAT İÇİN U23 TAKVİYESİ PLANLANIYOR"

"Önceden sağ kanat konusunda bir beklenti yoktu. Planlarımızda bir U23 takviyesi var. Olursa bir tanesini alacağız geleceğiz."

"BRAHIM DIAZ İÇİN GİRİŞİMİMİZ YOK, VLAHOVIC İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Dusan Vlahovic transferi için çalışıyoruz. Brahim Diaz için bir girişimimiz yok."

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