Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, son anda penaltıdan yediği golle derbiyi 1-0 kaybetti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

İşte Adalı'nın sözleri;

Diğer 17 takımda VAR'dan bizim kadar şikayet ediyor. MHK Başkanı ve yardımcısı böyle devam ettikçe Türk futbolunun bir cm ileri gitme ihtimali yok. Utanmaları olsa bu gece istifa eder, Türk futbolunun yakasından düşerler. Biraz utanmaları, sıkılmaları varsa; bu akşam istifa ederler!

"PORTEKİZLİ EĞİTMENLER..."

Portekizli eğitmenler... Kimi eğitmiş ya! Lafa gelince koskoca camiayı mahkemeye vereceklermiş! Haydi versin göreyim! Onların da şerefi varsa bırakır giderler yarın sabah!

"SADECE BİZE OLUYOR"

Hakemi yeneceksin modası, eski modaydı. Yeni modada öyle bir şey yok, VAR sistemi var. Masa başından kararlar veriliyor çoğu zaman. Bu ciddi şekilde bizi etkiliyor maalesef. Derbilerde 10 kişi kalıyoruz, problemler... Çok normal değil, açık söyleyeyim. İnsanları kötülemek, artniyetli olmak istemiyorum.

Şu penaltı pozisyonunu bir seyredin, pozisyon nerede başladı. Gerçekten bir bakmanız lazım. Böyle galibiyetler almamalı hiç kimse. Kendi adıma da söylüyorum. Bize versin demiyorum. Bize vermiyorlar, bizimkileri atıyorlar. Biz ya eksik oluyoruz ya penaltı yiyen oluyoruz. Rakipler kırmızı yemiyor, bir şey olmuyor, penaltı olmuyor. İş ne olur nereye gider bilemiyorum. Çalışma azmiyle geliyoruz, heyecanlıyız, şevkimiz var ama bu işler şevkimizi çok kırıyor.

"HACIOSMANOĞLU'YLA GÖRÜŞMEDİM"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile maçtan sonra görüşmemiz olmadı.