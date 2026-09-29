Serdal Adalı'dan MHK açıklaması: 'Biz de hiç hoşnut değiliz!'

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'a konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan başkan Adalı, Türk futbolunda adalet istediklerini belirtti.

İşte Adalı'nın sözleri;

"Başından beri adalete güveniyoruz. Beşiktaş olarak çıkıp iki senedir söylediğimiz şey şu: 'Adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz.' Futbolun düzgün ve eşit şekilde yönetilmesi lazım. Her maçtan sonra hakemlerden, hakem hatalarından bahsetmekten biz de hiç hoşnut değiliz.

Yabancı teknik direktör, yabancı hakem olduğu gibi yabancı MHK Başkanı da olabilir. Yeter ki bir şeyler düzelsin."

"BEŞİKTAŞ ZOR GÜNLER GEÇİRDİ"

"Geçtiğimiz senelerde Beşiktaş çok zor günler geçirdi. 3-4 tane başkan değiştirdik, teknik direktörler değiştirdik. Ama Beşiktaş'ın sahada uğradığı haksızlıklar bizim camiada çok çabuk unutuldu."

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"SOSYAL MEDYA YÜZÜNDEN YÖNETİME ÜYE BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

"Yönetim kuruluna üye bulmakta zorlanabiliyoruz. Sosyal medya insanları ürkütür hale getirmiş."

VINCENZO ITALIANO AÇIKLAMASI

"Vincenzo Italiano, başından beri Önder hocanın 'Bizim böyle bir hocaya ihtiyacımız var.' dediği bir teknik adamdı. Önder hoca, Italiano'ya her konuda çok yardımcı oluyor.

Hoca da tatile gitmedi; Nevzat Demir Tesisleri'nde kaldı."

"MAKASI KAPATMAK ZOR DEĞİL"

"Planlamayı düzgün yaptıktan sonra o makası kapatmak çok zor bir şey değil. Makası önce sahada kapattık. Kalite açısından baktığınız zaman fazla bir makas olduğunu düşünmüyorum. Devre arasında da hocamızın isteklerini yetiştirmeye çalışacağız."

TROSSARD VE VLAHOVIC'İN DURUMU

"Vlahovic takımla birlikte çalışmaya başladı. Tedavisi hala sürüyor. Trossard'ın sakatlığı biraz daha ciddiydi ancak o da ilk maçtan itibaren forma giyebilir."

"İLK KULÜP OLACAĞIZ"

"Türkiye'de öğrenci yurdu yapan ilk kulüp olacağız. Bizden sonra inşallah bu tip hayırlı işlere diğer kulüpler de el atar. Şişli'de Spor Bakanlığının tahsis ettiği bir yer var. Allah kısmet ederse Dikilitaş projesi başlayınca onun da temelini atacağız."