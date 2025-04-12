Serdal Adalı'dan korkutan açıklama: 'UEFA'dan yazı geldi, cezayla karşı karşıyayız!'

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Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşan Adalı, mevcut mali yapıda başarı şansı bulunmadığını belirtti.

Mali yapıda kalıcı düzenlemeler yapmak zorunda olduklarını ifade eden Adalı, "Herkesin bilmesi gerekli ki 15 milyar lira borcu olan bir kulübün sürdürülebilir bir başarı şansı kesinlikle bulunmamaktadır. Bu nedenle mali yapımızı da kalıcı şekilde düzenlemeli ve bütçemizde istikrar sağlamalıyız. Tüm bunlarla beraber her branşımızda sportif başarıyı yakalamalı ve üst düzey sporcular yetiştirmeliyiz. Sürekli başarılar için bu üç alanı birlikte düşünmeli ve geliştirmeliyiz." diye konuştu.

Göreve başladıkları zamandan bu yana 2 milyar 270 milyon lira ödeme yaptıklarını belirten Adalı, şunları kaydetti:

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"Görevde olduğumuz 100 günlük süre içerisinde tüm ödemeler yapılmış olup eksik kalan 30 milyon euroya yakın kısmı da yönetim kurulu olarak kendi cebimizden kasaya koyduk. Nisan ve mayıs aylarında da ne gerekiyorsa ödemeye devam edeceğiz. Çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki Beşiktaş'ın bugün itibarıyla tek bir sporcusuna ve çalışanına borcu bulunmamaktadır."

"BANKALARA BORCU OLMAYAN BİR BEŞİKTAŞ SADECE BİRKAÇ HAFTA UZAĞIMIZDA"

Geride kalan günlerde yapılan sermaye artırımı ile Beşiktaş'ı finansal özgürlüğüne kavuşturacak çok önemli bir adımı attıklarını vurgulayan Serdal Adalı, şöyle konuştu:

"Yönetim kurulu olarak kulübümüzün sürdürülebilir büyümesini sağlamak, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarılarımızı destekleyecek yatırımlara alan açmak amacıyla sermaye artırımına gitme kararı almıştık. 7 Mart tarihinde de Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) sermaye artırımı için gerekli başvurumuzu gerçekleştirmiştik. Beşiktaş için önemli ve stratejik bir adım olan bu başvurumuz, geçtiğimiz perşembe günü SPK tarafından onaylandı. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu doğrultuda şirketimizin çıkarılmış sermayesi yüzde 400'lük artışla 1,2 milyar liradan 6 milyar liraya yükselecek. Bu işlem sonucunda yaklaşık 4,8 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bu, Beşiktaş için tarihi bir adımdır. SPK'den aldığımız onay, Beşiktaş'ın aydınlık geleceği için çok büyük bir fırsattır. Bu işlemden gelecek kaynakla bankalara borcumuzu kapatacağız. Bankalara borcu olmayan bir Beşiktaş sadece birkaç hafta uzağımızda. Böylece finansal bağımsızlığımızı kazanmış olacağız. Bu tarihi adımı sadece bir finansal işlem olarak değerlendirmek yanlış olur."

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"UEFA'DAN YAZI GELDİ, CEZA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

UEFA'dan gelen yazıyı paylaşan Adalı, "Immobile'den örnek vermek istiyorum. Net garanti maaşı 6 milyon euro. Üzerine vergisi var, 2.5 milyon euro. 2 milyon euro da imza parası var. Etti 10.5 milyon euro. Çok başlılığın sonuçları bu durumu yarattı. 4.6 milyon euro Aboubakar'ın maaşını ödüyoruz başka yere yolluyoruz. Bizim tek bölge için bir sezonda 17 milyon euroluk yük binmiş bütçemize. UEFA kriterlerini de mi hiç umursamadınız? Üzülerek söylüyorum, geçtiğimiz günlerde UEFA'nın finansal kontrol biriminden gelen bir yazı oldu. Aralık 2023-Kasım 2024 arasında kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalması nedeniyle 1.5 milyon euroya kadar cezayla karşı karşıyayız. Kulübün mali yapısı bu durumdayken transferleri nasıl yaptınız?" açıklamasında bulundu.

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"BORÇ VE FAİZ YÜKÜNDEN KURTULMUŞ BİR BEŞİKTAŞ'A KAVUŞACAĞIZ"

Sermaye artırımı sonrasında mali yapının güçleneceğini aktaran Adalı, şunları söyledi:

"Bu süreç, bu yüzden hepimiz adına gurur verici, tarihi ve camiamızın büyüklüğüne yakışır bir adımdır. Güçlendirdiğimiz mali yapımız sayesinde kulübümüzün değerini daha ileriye taşıyacak projelere güçlü bir şekilde odaklanacağız. Aynı zamanda UEFA kriterlerini yerine getiren bir kulüp olarak yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz. Gelecek kuşaklara daha güçlü, daha itibarlı bir Beşiktaş bırakmak hepimizin hedefidir. Bu süreç, bu yüzden hepimiz adına gurur verici, tarihi ve camiamızın büyüklüğüne yakışır bir adımdır. Sermaye Piyasası kurallarının farkında olarak hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek sizlerle Beşiktaş'ın sermaye artırımına dair gelişmeleri paylaşmak istedim. Bu, her sene 50 milyon euroyu aşacak faiz yükünden kurtulabilmek için çok hayati bir adımdır.

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Beşiktaşlıların hisse alarak bu sürece destek olması ve takımımızı ayağa kaldırmak için 'Benim de çorbada tuzum olmalı' demesinin camia olarak kenetlenmemiz açısından çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah başarılı geçecek ve beklenen talebi görecek bu sermaye artışıyla hep beraber borç ve faiz yükünden kurtulmuş bir Beşiktaş'a kavuşacağız. Bu, Beşiktaş tarihindeki en büyük borç azalması demektir. Kulübümüz sadece son 1 yıl içerisinde yaklaşık 50 milyon euro faiz ödemiştir. Futbol A takımımızın 2024-2025 yılı maaş ve prim bütçesinin yaklaşık 100 milyon euro olduğu bir ortamda bu faiz tutarının önemini bir kere daha görmüş olacaksınız."

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"POPÜLİST DAVRANIŞ VEYA 'BENDEN SONRASI TUFAN' ANLAYIŞI ARTIK BİTMEK ZORUNDA"

'Benden sonrası tufan' anlayışını artık bitirmek zorunda olduklarını dile getiren Adalı, "Üstüne basa basa söylemek isterim ki bizim için önemli konuların başında bütçe istikrarı gelmektedir. Bu nedenle her türlü popülist davranış veya 'Benden sonrası tufan' anlayışı artık bitmek zorunda. Geçtiğimiz dönemlerdeki yanlışları yapmamak adına bu şekilde hareket edeceğiz. Bizler bu bütçe istikrarını sağlamaz ve özellikle son 2 sezondaki rekor zararları görmeye devam edersek, sermaye artışı ile elde edeceğimiz tüm kazanımları kısa süre içerisinde yok etmiş oluruz. İşte o zaman geri dönüşü olmayan bir mali tablo karşımıza çıkar." ifadelerini kullandı.

Bir önceki yönetimin yaptığı transfer anlaşmalarının kendilerini zorladığını söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Önümüzdeki sezondan itibaren her alanda bütçe disipliniyle ilerleyeceğiz. Önümüzdeki sezonun denk bütçesini yapma konusunda bizi en çok zorlayan konulardan birisi de geçtiğimiz sezon yapılan bonservis anlaşmalarının vadeleridir. Bu anlaşmalar yapılırken nakit akışı kısmı pek de iyi niyetli olmayan bir planlama ile oluşturulmuştur. Sadece geçtiğimiz dönemde yapılan transferlere ait olan ve Mayıs 2025 sonrasına atılan bonservis ödeme miktarı da 22 milyon eurodur." şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN PARASIYLA ŞOV YAPMA DÖNEMİ BİTMELİDİR"

Mali istikrarı sağlamak zorunda olduklarını ve bu anlayışla transfer yapacaklarını belirten Adalı, "Asıl zorluğumuz bankalar konsorsiyumundan çıktıktan sonra başlayacaktır. 'Nasıl olsa faiz giderinden kurtulduk, bütçe disiplininden biraz taviz versek bir şey olmaz' dersek kısa sürede başa dönersiniz. Gelirlerinizi aşan transfer harcamaları yapmaya bir kez başlarsanız, arkasını çorap söküğü gibi getirirsiniz. Hiçbir baskıdan etkilenmeyecek çok net bir irade ortaya koymak gereklidir. Yoksa emin olun ki ben de çok isterim uçaklarda tavla oynamayı ya da havaalanlarında kartal işaretleri yapmayı ama artık Beşiktaş formasının ağırlığıyla ve Beşiktaş'ın parasıyla şov yapma dönemi bitmelidir. Bizzat kendi attığı imzalarla kulübümüzü büyük borçlar altına sokup, sonra 'Bu borcun onda birini bağışladım' demekle bu kürsülerde alkış bekleme devri kapanmalıdır. Bizler de artık bu tarz hareketlere paye vermemeliyiz. Bundan sonra Beşiktaş'ta planlama yapan, denk bütçelerle ilerleyen ve her hesap dönemi geldiğinde de sizlerin karşısına çıkıp bu finansal hedeflere ne kadar sadık kaldığını ispatlayan anlayışı alkışlamalıyız. Aksi takdirde hep başa döneriz, hep geri gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

Amatör branşlarda yaşanan borç artışlarına da değinen Serdal Adalı, "2022-2023 sezonunda amatör branşlarda 5 milyon 600 bin euro olan toplam zarar, içinde bulunduğumuz sezonda 21 milyon euroya kadar yükselmiştir. Bu sezon 21 milyon euroya çıkan zararı, biz her geçen yıl azaltmak zorundayız. Tekrar ediyorum ki aksi durum sermaye artışı ile elde edeceğimiz tüm kazanımları boşa çıkartır. Önümüzdeki sezondan başlayarak tüm amatör branş giderlerimizi kontrol altına alacağız ve bütçelerimizi düşüreceğiz. Stopaj etkisiyle birlikte tüm amatör branşları tamamen denk bütçeye getirecek şekilde ilerleyeceğiz. Gelirlerimizi de zamanla artırarak hedeflerimizi adım adım yükselteceğiz. Sonrasında masa tenisine kadar her branşımızda şampiyonluklar elde edecek seviyelere ulaşmamız lazım." ifadelerini kullandı.

ESKİ BAŞKANLARA SPONSORLUK ÇAĞRISI

Adalı, eski başkanların bir amatör branşa sponsor olmasını teklif etti.

Kürsüden ilk olarak divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'e seslenen Adalı, "Siz uzun sürelerdir branşlarımızın denk bütçelerle yönetilmesi konusunda camiamıza yol gösteriyorsunuz. Bizler de sizin sözlerinize çok önem veriyoruz. Camiamıza örnek olmak adına, değerli şirketiniz Güriş ile voleybol şubemize sponsor olmanızı rica ediyoruz. Doğru bütçelerle, bizzat sizler tarafından yönetilecek bir yapı kurmanızı bekliyoruz. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı'nın bu hareketi emin olunuz ki çok sayıda insana en güzel örnek olacaktır. Ayrıca tüm eski başkanlarımızdan da amatör şubeler için desteklerini bekliyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi'yi hentbol şubemize sponsor olmaya davet ediyorum. Sayın Fikret Orman'a da seslenmek istiyorum. Eski başkanların bize destek olacaklarına canıgönülden inanıyorum." diye konuştu.

Yamantürk, kürsüye gelerek "Kaleci ters ayakta yakalandı." derken Çebi de Adalı'nın teklifine alkışla cevap verdi.

FULYA SORUNU

Siyah-beyazlı kulübün Fulya'da yaşadığı soruna da değinen Adalı, üyelerin önerisine göre sorunu çözmeye çalışacaklarını belirterek, şunları aktardı:

"Kulübümüzün Aşçıoğlu'na açtığı 2 ayrı tahliye davası var. Bu davalardan birisi bildiğiniz üzere geçtiğimiz aralık ayında lehimize sonuçlandı. Diğeri halen devam ediyor. Fakat Aşçıoğlu, açtığı karşı davalar ile ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Bu nedenle şu an malımızı teslim alamadığımız gibi bırakın mevcut kiracıları çıkarmayı, boş yerleri bile kiraya veremez durumdayız. Mahkemelerin süreçlerini, yeni davaların sonuçlarını bekliyoruz. Bu nedenle herkes bilsin ki önceki yönetim tarafından yapılan, tabiri caizse esnaf anlaşmasının günahını ben üzerime almam. Bu durumda çözüm için önümüzde iki ayrı yol var. Ya Aşçıoğlu ile masaya oturup karşılıklı olarak anlaşacak ve malımızı hemen geri alacağız ya da hukuki süreçlerin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Divan kurulu üyelerimiz olarak siz derseniz ki 'Başkan git ve anlaşmayı yap, olabilecek en iyi koşullarla Fulya'yı üzerimize al' öyle davranacağız. Ya da derseniz ki 'Gerekirse bekleriz, mahkemelerde mücadelemizi sürdür', siz ne derseniz onu yapacağız. Biz bu konuda sizlerin genel görüşü üzerine hareket edeceğiz."

"BU CAMİA AMAÇSIZLIĞI, HEDEFSİZLİĞİ, BAŞARISIZLIĞI HAK ETMİYOR"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Beşiktaş'ın son 4 sezondur Süper Lig'e erken havlu attığını ve camianın bunu hak etmediğini vurguladı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeniden yapılanması için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Adalı, "Ne yazık ki son 4 sezondur şampiyonluğa çok erken havlu atıyoruz. Bu camia ve bu taraftar 4 sezondur içinde bulunduğu bu amaçsızlığı, hedefsizliği, başarısızlığı hak etmiyor. Bütün arzumuz ve gayemiz Beşiktaş'ımızı layık olduğu günlere, başarılara, şampiyonluklara taşımaktır. Biz her şeyden önce kurmakta olduğumuz yeni futbol organizasyonuna çok güveniyoruz. İnanın ki şu anda Avrupa'nın en önemli kulüplerinde görev yapacak düzeyde isimleri bir araya getirmiş ve çok önemli bir futbol organizasyonu oluşturmuş durumdayız. Yaptığımız bu çalışmalar gelecekte şampiyonluklara ambargo koyacak olan Beşiktaş'ın temeli olarak anılacaktır. Unutmayalım ki bir futbol organizasyonunu sıfırdan kurmak, aynı zamanda sabır isteyen bir olay. Özellikle de çok uzun süredir transfer dönemlerini maalesef olumsuz geçiren bir takım için bu daha da zor. Kaldı ki biz şu anda içinde bulunduğumuz durumdansa sıfırdan başlayabilmeyi tercih ederdik." şeklinde görüş belirtti.

Serdal Adalı, zorluklar yaşadıklarını dile getirerek, "Takımın bu sezon Avrupa kupalarında başarılı olamaması bile bizim devre arasındaki transfer operasyonumuzu önemli şekilde etkiledi. Devre arası aldığımız 2 oyuncuyu aslında yaz transfer döneminde takıma katma niyetimiz vardı ama hem Avrupa'dan çok ciddi taliplerinin olması hem de Twente yenilgisi sonrası anlaştığımız diğer oyuncuların Avrupa kupalarında devam eden takımlarda oynamak istemeleri bu süreci öne çekti." diye konuştu.

"UEFA KRİTERLERİNİ DE Mİ HİÇ UMURSAMADINIZ?"

Başkan Serdal Adalı, kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalmasından dolayı UEFA'nın finansal kontrol biriminden kulübe yazı geldiğini ve 1,5 milyon avroya kadar bir para cezası ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Futbol takımın kadrosunda maaş yükünün fazlalığından söz eden Adalı, "Şimdi de 'Adalı devre arasında neden yeni bir santrfor daha almadı?' diyorlar. Maliyet konusunu bir kenara bıraksak bile devre arasında gelip takıma direkt katkı sağlayacak bir santrfor bulmanın ne kadar zor olduğunu söylemeye gerek bile yok. Biz bu maaş yükünden kurtulmadan kadromuzu nasıl yenileyeceğiz? Mesela Immobile'nin sadece yıllık net garanti maaşı 6 milyon avro. Üzerine bir de 2 milyon avro bonservis vermişler. Bu da yetmezmiş gibi Aboubakar'ı Hatay'a gönderirken onun 4,6 milyon avroluk maaş maliyetini de üstlenmişler. Yani tek bir santrfor pozisyonu için bir sezonda vergilerini de hesaba katarsak yaklaşık 17 milyon avroluk bir yük binmiş bütçemize." şeklinde konuştu.

Önceki yönetimin bütçe dengesini önemsemediğini iddia eden Adalı, "Hadi bütçe dengesini önemsemediniz diyelim, UEFA kriterlerini de mi hiç umursamadınız? Üzülerek söylüyorum ki daha geçtiğimiz günlerde UEFA'nın finansal kontrol biriminden bize gelen bir yazı oldu. Aralık 2023-Kasım 2024 arasında kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalması nedeniyle 1,5 milyon avroya kadar bir ceza ile karşı karşıyayız. 'Hiç mi hesap yapmadınız ya da hiç mi umursamadınız.' diye adama sorarlar. Bunlardan dolayı kimse ne bizi ne de hocamızı sorumlu tutmasın. Yoksa bana da diyorsanız 'Borcun üzerine bir 50 milyon daha ekle.', yaz transfer sezonunun ilk günü buraya oyuncuları teker teker sıralarım. Ama biz Beşiktaş'a bunu yapamayız. 50 milyon avro kulübün kasasında gedik açacaksak ben de oyuncuları buraya teker teker dizerim ha. Öyle son güne de bırakmam." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe istikrarının öneminden bahseden Serdal Adalı, "Biliyorsunuz biz sizlere en az 3 transfer dönemine daha ihtiyacımız var demiştik. Bunu da az önce belirttiğim gibi bütçe istikrarı ile yapmak olmazsa olmazdır. Yoksa 55-60 milyon avroluk yıllık geliri olan bir takım için bonservisler hariç 100 milyon avro harcama yaparsanız ve her sezon 40-45 milyon avro açık verirseniz, sadece birkaç sezon sonra tekrar başa dönersiniz. Kaldı ki bugünkü takımımızdan istenilen verimi bir türlü alamamamızın en büyük nedeni de maaşların arasındaki bu dengesizliktir. Birine 6 milyon avro verdiğinizde diğerine 1,5 veriyorsanız, 3,5 verdiğiniz bir diğeri hiç oynamıyorsa takım içinde sıkıntılar hemen başlıyor." ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE MERAK ETMESİN BEŞİKTAŞ'A ZARAR GELMEYECEK"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, devre arasında transfer edilen Keny Arroyo ve Elan Ricardo transferleriyle ilgili eleştirilere karşı çıkarak, iki futbolcuya da inandığını vurguladı.

Adalı, iki oyuncunun her biri için kendilerine söz verilen bütçenin 2 milyon avro olduğunun altını çizerek, "Devre arası transfer döneminde iki oyuncuyu kadromuza kattık. Bu oyuncularla ilgili olarak bizi eleştiren kişiler görüyoruz. Eleştiriler her zaman olacaktır, doğaldır. Fakat art niyetlerle, 'Bizim transfer rekorumuzu kırdı.' diyenlerin sözleri kulaklarımıza geliyor. Öncelikle tekrar belirtmek isterim ki iki genç oyuncumuzun bonservisleri sponsor yoluyla karşılanıyor. Bu camia 3 sene daha yaptığımız programa inanacak. Bu camianın bir daha hoca ve başkan değiştirmeye nefesi yok. Bize yakışan ne varsa hepsini yapacağız. Teknik direktörümüz, 'Yeni oyuncuları hazır olmadan oynatmayacağım.' dedi. Gururla izleyeceğiniz oyuncular, yurt dışından gelen teklifleri de göreceksiniz. Hiç kimse merak etmesin Beşiktaş'a zarar gelmeyecek. Siz 6 milyona yapılacak bir işi 21 milyona nasıl yaptınız? O 15 milyonu ne yaptınız kardeşim? Basketbola, voleybola sponsor olacak adamı geri çevirdiniz. Olmayan parayı neden harcadınız?" ifadelerini kullandı.

Nesine CEO'su (Üst Yönetici) Halit Gülbakanoğlu'na forma kol sponsorluğu için teşekkür eden Serdal Adalı, yeni bir sponsorluk için de alan açıldığını aktardı.

ADALI, KONGRE TARİHİNİ DUYURDU

Başkan Serdal Adalı, yeni sezon öncesinde vakit kaybetmemek adına kongreyi 4-11 veya 11-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirmeyi düşündüklerini açıkladı.

Tüzük gereği mayıs ayında olağan kongreyi düzenlemeleri gerektiğini anlatan Adalı, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda yeni sezon öncesinde vakit kaybetmemek adına kongremizi 4-11 veya 11-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sizlere 29 Aralık'taki seçimde de ifade ettiğim üzere, biz tüm planlamalarımızı 3,5 sene için yaptık. Sizler de takdir ettiniz ve bunun ilk 5 ayı için tercihlerinizi bizden yana kullandınız. Biz de bu süreyi çok ve hızlı çalışarak geçirdik. Sanki 5 aydan sonra bir seçim yokmuş gibi de planlı, ayakları yere sağlam basan ve gösterişten uzak bir yönetim anlayışı sergiledik."

"İŞLER DÜZELMEYE BAŞLAYINCA ORTAYA ÇIKAN ÇOK OLUR"

Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte işlerin yoluna girdiğinde başkan adaylarının ortaya çıkacağını iddia etti.

Her şeyiyle Beşiktaş'a hizmet etmeye çalıştığını dile getiren Adalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan camiamla da paylaşıyorum ki, 'Herhangi bir şekilde daha iyisini yaparım.' diyen varsa buyursun gelsin. 'Benim başka bir yolum var, daha kısa zamanda bu sorunları çözerim.' diyen varsa çıksın anlatsın. Ben sadece Beşiktaş sevdalısı bir arkadaşınızım. Ben faydalı olmaya çalışan bir kardeşinizim. Başkaları gibi 'hodri meydan' diyerek yakışıksız bir üslup takınacak halim de yok. Gerçekten daha kısa sürede daha iyisini yapacağına bizi inandıran kişiler olursa, onların da yanındayım. Söylemiş olduğum gibi Allah nasip ederse mayıs sonunda Bankalar Birliği'nden de çıkacağız. Biliyorum ki işler düzelmeye başlayınca ortaya çıkan çok olur. Ben herkesi bekliyorum."