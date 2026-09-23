Serdal Adalı'dan Italiano, Sergen Yalçın, Vlahovic, Trossard, Önder Özen ve transfer açıklaması: Çalışmaları durdurmadık

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlılarda merak edilenleri açıkladı.

Adalı'nın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Yorumlar görüyorum arada sırada. Biliyorsunuz Sergen Hoca'yla yolları ayırdıktan sonra çok kısa bir müddet sonra Önder hocayla oturduk. İşin aslında Önder Hoca bir sene önce başlayacaktı. Yani Ole hoca ile beraber çalışma programı vardı. Kısmet olmadı. Sergen hoca başka bir ekiple çalışacağını söyleyince Önder hocayla da ilk oturduğumuzda ilk şeyimiz, 'Hocam, bir an önce şu hoca işini halletmeniz lazım.' Belki yarın dedi, tekrar bir buluşalım. Bizde de mevcutta olan ekibin de yaptığı bir teknik direktör çalışması vardı. Dedim beraber, dedi bir oturalım, bir maç yapalım, hangisinde anlaşırsak. Yani mesela Önder hocanın listesinde de bizimkilerin yaptığı listede de aşağı yukarı üçer hoca çakışıyordu.

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Bunların bir tanesi de Italiano'ydu. İlk aradık. Italiano'nun hem menajeri hem avukatı. Bologna'da daha mukavelesini de feshetmemişti biz aradığımızda. Evet, biliyorum. 'Ya biz Bologna ile bugün ya da yarın bu feshedeceğiz. Başka bir kulüple, Napoli ile anlaşıyoruz' gibi. Biz söyleyince biz diğer alternatife yöneldik. Önder hoca yurt dışında diğer hoca adayıyla görüşürken Italiano'nun Napoli ile olan görüşmelerinde aksilik çıktığı haberi geldi bir ortak, bir arkadaşımız tarafından.

Bir gün içinde Önder hoca ben, 'Geçeyim buradan İtalya'ya' dedi. İşte birazcık da anlayışımızı rast getirdi. Yüzümüze baktı diyorum ben. İki günün içinde işte iki gün Önder Hoca kaldı Roma'da, sonra ben gittim. İki gün de beraber oturduk konuştuk. Anlaştık, aldık geldik. Ama diğer hocayla, yani Önder Hoca'nın diğer hocayla görüşmeleri de sona gelmiştik.

-Onu sorabilir miyiz?

Serdal Adalı: "Yok, artık sormayalım. Önder hoca Italiano üzerinde Allah var yani, çok ısrarcı oldu."

"NAPOLI BAŞKANI'NA TEŞEKKÜR EDERİM"

"İki günde birazcık İtaliano'ya Beşiktaş'ı, hedeflerimizi, projeyi anlatınca sonradan da ben gittim. Bir ikinci günde de, bindik, aldık geldik. Napoli Başkanı'na teşekkür ederim."

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"HOCA TRANSFERİ İŞİN BAŞLANGICI"

Sizin açınızdan en büyük transferiniz denebilir mi hoca için?

Serdal Adalı: "Evet. Yani tabii hoca transferi işin başlangıcı. Yani ona bakacak olursak başta Önder Hoca'yı saymam lazım burada.

Şimdi öncesinde de vakit harcamış Önder Hoca. İki üç gün içinde de aşağı yukarı üçüncü, dördüncü gün oturup çok böyle geniş bilgilerle bir araya geldiğimizde şey belliydi yani hangi bölgelere kaç tane transfer yapacağız.

Hani ekibinin çıkardığı futbolcu isimleri, bizim Eduard Graf'ın çıkardığı futbolcu isimleri falan. Aşağı yukarı hocada olduğu gibi futbolcu seçimlerinde de yani böyle yüzde altmış yetmiş mertebelerinde o iki liste de çakıştı."

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"ÇOĞU TRANSFERDE GRAF FAYDALI OLDU"

"Sergen Hoca'nın zamanında Eduard Graf hiç ekibini falan bozmadı. Çalışmalarına devam etti. Statta zaten ayrı bir bölüm, ayrı bir birimi var. Bu bir sene boyunca da yine haftalık raporlarını, izleme sonuçlarını, yine aylık raporlarını düzenli şekilde yolundaydı.

Önder Hoca başladığında da tabii bir sene öncesinde Graf çok aktif görev yapmadı. Önder Hoca da biliyor bunu. Yani bizim Ede ile devam edeceğiz mi, Ede'nin durumunu sorduğu gün de dedim ki, 'Ede ile o senin bileceğin iş. Çağır konuş.' Yani çok da bana göre Önder Hoca burada isabetli karar aldı beraber çalışma konusunda.

Bu sene de çoğu transferde Graf çok faydalı oldu. Çoğu futbolcuda. Göreve geldiğinden beri herhalde en etkin olduğu dönemdi diye. Aslında göreve geldiğinde, yani göreve biz ilk ben yönetime başkan olduktan sonraki Mart-Nisan ayında yani ilk bizim Ocak ayında yaptığımız, başladığımız sene uzaktan Dortmund'la tam manasıyla ilişkisini kesmemişti.

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Geçtiğimiz sene de, geçtiğimiz yaz da yapılan transferlerde orada yani hepsi Ede'nin bilgisinde, yine Ole'nin bilgisinde yapılan transferler. Ama bu sene biraz daha aktif. Hani futbolcu görüşmelerinde, geçen sene de futbolcu görüşmelerinde Graf yaptı. Ama bu sene biraz daha Önder Hoca ile çok uyumlu bir şekilde iyi bir görev bölümü yaptılar. Bugüne kadar da bir sıkıntı sorun yaşamadık. Herkes görevini gayet güzel yapıyor. "

"TRANSFERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI DURDURMADIK"

Serdal Adalı: "Transferle ilgili çalışmaları durdurmadık. Yani geçtiğimiz hafta yine Ocak ayında yapabileceğimiz, yani gündeme gelebilecek futbolcularla ilgili tekrar bir toplantı yaptık. Marsilya maçından önceydi tahmin ediyorum. Var, eksiğimiz var.

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Yani ben ilk listeler böyle önüme geldiğinde, işte sonra hocaya götürdüğümüzde, yani Italiano ile oturup transfer listesine beraber baktığımızda da bir çalışma da Italiano yaptırdı. Yani bizim listelerden belki bir kişiye, 'Bu olmaz, bu bize uymaz' dediği bir kişi ya da iki kişi. Onun haricindeki tüm listede olan futbolcuların tamamında herkes hemfikirdi.

Ben yukarıda biraz önce anlattım. Yani bizde şimdi Ede'nin ekibi gayet güzel bir çalışma yapıyor bir futbolcuyla ilgili. Önder Hoca'nın Nevzat Demir'de bir ekibi var, onlar yapıyor. İşte hoca bir izliyor, hocanın ekibi kendi arasında konuşuyor. En son herkes hemfikir olursa ben en son Gökhan Keskin'le konuşuyorum. 'Gökhan, bu tamam mıdır, yürüyoruz buna?'

Mesela bu sene yazın bir ya da iki transferde işte birini Önder Hoca istedi, işte Ede istedi, hoca istemedi. Sonuçta yani ben çok emin değilim deyince vazgeçtik transferden.

-Son karar hocanın değil mi Sayın Başkan?

Serdal Adalı: "Ya tabii.. Herkes bir hemfikir. Yani bu kadar yani şu ekibi aşağı yukarı bir buçuk senede zor meydana getirdik.

Ya bu ekiple de zaten yanlış yaparsak o birazcık bize de yakışmaz ya. Yani herkes hemfikir olduğu transferlerde de Allah da yardımcımız oldu. Ben ilk o listeye baktığımda ya dedim ki herhalde bu şurada yazan… Ben ilk o listeye baktığımda dedim ki ya bunların bir dördünü beşini alabilirsek ne ala falan."



"26-27 kişinin Beşiktaş'tan gitmesinin bir maliyeti oldu. Biz geçen sene 2 tane takıma maaş ödüyorduk. Biri takımda oynayanlar, bir de dışarıda olanlar. Aşağı yukarı %10 aralarında fark vardı. Bu sene Allah'a çok şükür dışarıda maaşını ödeyeceğimiz futbolcumuz kalmadı."



VLAHOVIC TRANSFERİ



"Şöyle işin aslında bakacak olursak Vlahovic transferi, biz listeleri hocayla, Italiano’yla paylaştığımızda Vlahovic için, ‘Ya bu biraz ‘zaman alır’ dedi. Dedim ki, ‘Ben bekleyeceğim.’ Yani çünkü Önder Hoca da bizim diğer ekiplerin tamamı. Yani biz eğer bir santrfor alacaksak bunu alalım, başka kimseye de bakmayalım. Daha Italiano’yla görüşmeden önce. Tabii Italiano’nun hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj oldu bizim için. Yani ben ilk oturduğumda, ‘Ya bu biraz zaman alır, biraz da ‘işte maliyetleri’ falan. ‘Hocam, sen ikna et, ben ne istiyorsa vereceğim o parayı’ dedim. Hatta gülüştük böyle.



Zaman aldı. Teklif gelmeyen kulüp de kalmadı Dusan'a. Yani her gelen teklif bizi üç gün, beş gün ileriye attı. İşte kendi menajeri vasıtasıyla işte Juventus hiçbir zaman masadan kalkmadı. Son dakikaya kadar, son haftaya kadar. Zaman aldı. Biz de birazcık yani çok da eleştirdi insanlar ya, hâlâ bir hafta kalmış, hâlâ santrafor gelmedi. Ama ben çok umutluydum geleceğinden. En son zaten Belgrad’da oturup kendiyle konuştuktan sonra zaten ertesi gün de bindik geldik herhalde."



'TROSSARD İÇİN GEÇEN YIL DA UĞRAŞTIK'



"2-3 senedir Raskin ile ilgileniyorduk. Bu sene kulüple görüşürken çat diye maç kadrosuna yazdılar. Biz ‘Yetişir mi?’ diye uğraşırken hocaları açıklama yaptı, olmadı. Trossard için geçen yıl da son ana kadar uğraştık. Bu yıl Arsenal, bu transferden vazgeçmeyeceğimizi anladı. Dünya Kupası nedeniyle transferler normalden çok daha zor oldu.”



MHK AÇIKLAMASI



"Bu sezon kimsenin itiraz edemeyeceği 6 golümüz iptal edildi. Mevcut MHK Başkanı ve ekibiyle ilgili neden bu kadar zorluyorlar anlamış değilim?"



Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor fikri oluştu bizde artık. Bunu denemesinler. Bu şekilde gidersek hakim olamayacağımız olaylar olur. Sonra oturur hep beraber üzülürüz. VAR, var ama bize yok!"

'EN ZORLU FİKSTÜR BİZE GELİYOR'

"Niyeyse 2-3 senedir en zorlu fikstür bize geliyor. Geçen sene de gittik en zorlu numarayı çektik. Kısmetsizlik. Lig fikstürü torbadan çekiliyor, bizim kısmetsizliğimiz."

8 gol atan takım var, bizim 6 golümüz iptal edildi. O maçlardan birini alsak zaten lider olacaktık. 30. dakikadaki penaltıyı ver, ondan sonra denge sağlamak için uğraşma."

YAYINCI KURULUŞ İLE SIKINTILAR VAR

"Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar var.

Derbide Vlahovic'i gösterdikleri pozisyonda 'Rakip oyuncunun görüntüleri yok mu?' diye sordum.

'O sırada yönetmen başka bir şey çekiyormuş' dediler."

"Federasyonun yaptığı iyi şeyler de var. Ancak her maçtan sonra hakemleri konuşmaktan bunları söylemeye fırsat bulamıyoruz."



HAPOEL MAÇI GÜRCİSTAN'DA



- Hapoel Beer Sheva maçı nerede oynanacak?

Serdal Adalı: "Büyük bir ihtmalle Gürcistan'da, Batum'da oynayacağız. UEFA ile sözlü olarak görüşmemiz oldu. Gürcistan Futbol Federasyonu ile de görüşmemiz oldu, onlar da çok mutlu oldu bu durumdan. Seyircili olacak."

"YÖNETİMİMİZ TARAFINDAN KARŞILANDI"

"Bankalar Birliği'ne ödediğimiz 80 milyon euronun yarısı Rahmi Bey'in sponsor desteğiyle, diğer yarısı ise yönetimimiz tarafından karşılandı."

"BORÇLANMAYI DURDURUP KADEMELİ OLARAK AZALTACAĞIZ"

"Yeni görev süremizin sonuna geldiğimizde borçlanmayı durdurup kademeli olarak azaltacağımız bir noktaya geleceğiz."

"NEDEN SPONSOR YOK DİYE SORDULAR"

"Dün akşam 'Basketbolda neden sponsor yok?' diye sordular. Maalesef bizim camiada bu iş olmuyor; kapısını çalmadığımız kimse kalmadı. Rahmi Bey'in dışında el atan da yok."

"HAKEM KONUŞMADIĞIMIZ HAFTA OLMADI"

"Yani her maçtan sonra hakem konuşmaktan memnun falan değiliz. Bir Marsilya maçı oynadık. Ondan önce 4-5 tane eleme maçları oynadık. Birinde hakem konuştuk mu ya? Ligde 6 hafta olmuş, hakem konuşmadığımız bir hafta olmadı!"

"HÜSEYİN YÜCEL'İN BÜTÜN HESABINI KAPATTIK"

"Hapoel Beer-Sheva maçını büyük ihtimalle Gürcistan'da, Batum'da oynayacağız. Seyircili olacak."

"LİG ŞAMPİYONLUĞUNU TERCİH EDERİM"

"Bir Beşiktaş taraftarı olarak bu sezon lig şampiyonluğunu tercih ederim. Avrupa'da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Avrupa için çok iddialı olacağımız zamanlar da gelecek."

ORKUN KÖKÇÜ

"Orkun eleştirilebilir. Orkun zaten kendini en çok eleştiren kişi. Fakat iş küçük düşürmeye veya kişisele girerse kimse kusura bakmasın. Orkun, Beşiktaş'ın kaptanı. Bizim kırmızı çizgimiz.

Orkun, her sarı karttan sonra zaten kendini eleştiren birisi. Ne yapsın, takımın hakkı yenirken Orkun sussun mu? Bir de Orkun, Beşiktaş'ın futbolcusundan daha da öte bir pozisyonda"

"A MİLLİ TAKIM'A GİTMESİ GEREKİYORDU"

"Rıdvan Yılmaz'ın A Milli Takım'a gitmesi gerekiyordu. Bu eleştirimi kendilerine de söyledim."

"TAKVİYELER YAPACAĞIZ"

"Avrupa'da iddialı olmak için takviyeler yapacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Devre arasında durmayacağız, eksiklerimizi kapatacağız. Değişiklik yapacağımız pozisyonlar da olacak."

"OCAK AYINDA YAPACAĞIZ"

"Bu yaz bizim için 'beceremediler' dedikleri transferleri Ocak ayında yapacağız."



"YAYIN İHALESİNDEN UMUTLUYUM"

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor... Tüm takımlar iyi transferler yaptı. Marka değeri arttı.

Futbol kulüpleri müthiş çalışmalar yapıyor, hepimiz müthiş borçların altına girdik. İşin üzücü olan tarafı bu kadar emek veriyoruz, para veriyoruz...

Yayın ihalesinin çok daha yüksek rakamlara çıkacağına inanıyorum. Kanunen belki müsaade etmiyor kanunlar ama bunu almasak da olur.

Havuzdan mı çıkarsınız?

Diğer kulüpler de çıkar, Beşiktaş ile sınırlı kalmaz. Ben bu seneki ihaleden umutluyum. Eski rakamlar düzeyine geleceğine dair umutluyum. Federasyon başkanı da bizimle aynı fikirde. O da çalışıyor. "

BELARUS'TAN TRANSFER

"Belarus'tan altyapımıza 16-17 yaşlarında bir oyuncu getirdik. Ancak daha çok çalışması gerekiyor. Şu an için İlhan seviyesinde değil."

STADYUM KAPASİTESİ ARTIYOR

"Tüpraş Stadyumu, dünyanın en güzel stadı. Kapasiteyle ilgili bir çalışmamız var. Kasım sonu koltuklar yetişecek. Her iki tarafta 4.500 kişilik kapasitede bir artış oluyor. Kasım ayının sonuna doğru bitmesini tahmin ediyorum."