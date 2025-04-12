Serdal Adalı'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert tepki: 'Mayıs'ta gidip gitmeyeceğine Beşiktaş camiası karar verecek!'

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Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşan Serdal Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi.



"KİMSE İKİ BÜYÜKLÜ BİR YARIŞ YARATIP, BEŞİKTAŞ'I BUNUN DIŞINDA TUTAMAZ

Beşiktaş ne zaman iyi bir gidişat yakalasa ortaya çıkan bir elin kendilerini aşağı çektiğini söyleyen Adalı, "Gaziantep maçında olanlar, derbi galibiyetimizin hemen sonrası Göztepe maçında yapılanlar bize verilmeye çalışılan mesajdır. 'Susun, yoksa daha büyüğü geliyor' denilmektedir. Bu ülkede hiçbir kurum, hele de TFF iki takımlı bir rekabete çanak tutamaz. Kimse iki büyüklü bir yarış yaratıp, Beşiktaş'ı bunun dışında tutamaz. Beşiktaş'ın bu sezon yarışın gerisinde kalması kimseye bu fırsatı veremez. Kendimize imtiyaz isteyen bir camia olmadık. Adalet bu camianın en doğal hakkı. Beşiktaş gücünü camiasından, taraftarından alır. Beşiktaş'ı karşısına alanlar, en ufak bir sakınca görmediyse, biz de onlarda karşısında durmaktan en ufak bir tereddüt duymayız. TFF, adaleti sağlayamayacağını açıkça belli etti. TFF ve tüm kurullarının gereğini yapmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"HACIOSMANOĞLU'NUN GİDİP GİTMEYECEĞİNE BEŞİKTAŞ KARAR VERECEK!"

Serdal Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisi için 'Mayıs'ta ben mi giderim Adalı mı gider belli olmaz' dediğini duyduğunu belirterek şu sözlerle tepki gösterdi:

"Duyuyorum ki, TFF başkanımız yanına gidip gelen arkadaşlarına 'Mayıs'ta ben mi giderim Adalı mi gider belli olmaz' diyormuş. Benim görevime devam edip etmeyeceğime üyesi olmaktan gurur duyduğum Beşiktaş camiası kararı verecektir. Ancak, kendisi de bilsin ki, onun da mayıs sonrası kalıp kalmayacağına yine Beşiktaş camiası karar verecektir!"