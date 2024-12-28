Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel'e: Yalan ve algı rüzgarı

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Seçim öncesi son kez ekrana çıkan başkan adayı Serdal Adalı, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamalar şöyle:

"BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM."

"Seçilmezsem bir daha aday olmayacağım. Ulaşabildiğimiz her genel kurul üyesine ulaşmaya çalıştık. Son durumu tartıştık ve tavsiyelerini dinledik. Öndeyiz sözlerine cevap vereyim. 10 kişiyle konuştuysak 7 kişi kandırıldıklarını söyledi. Hüseyin Bey kendince başka bir taktik uyguluyor. Yarın bu saatlerde her şey belli olacak. Hüseyin Bey de çok önem verdi, kendini anlattı ve mevcut yönetimin devamı olmadığını anlatmaya çalıştı. Bu saatten sonra öndeyim, gerideyim demenin bir anlamı yok."

"BEŞİKTAŞ'TA SATILIK OY OLMAZ"

"Hiç hoş olmayan bilgiler var. Hüseyin Bey'in ekibinden derneklerle oturup pazarlık ediyorlar. Taraftar grupları var oturup pazarlık yaptıkları. Beşiktaş'ta satılık oy olmaz. Hüseyin Bey zaten Beşiktaş'ın ayarlarıyla oynadı ama en azından derneklerle ilgili böyle şeylere girmesin. Derneklerle gelen genel kurul üyelerinin bu çirkin hadiseye karşı gelmelerini istiyorum."

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"FUTBOL TAKIMINDA RUH KAYBI OLMUŞ"

"İnsanlar bu futbol takımının çok başarılı, her zaman zirveye oynayan ve o ruhu hisseden bir takım olmasını istiyor. Futbol takımında bir ruh kaybı olmuş. Ben futbolcuları hiç suçlamıyorum. Bunlarla biz sezonu bitireceğiz. Sırf seçim var diye bu takım çok kötü, prime oynuyor, maç seçiyor söylemleri bir başkan adayının söylemi olamaz. Amatörce laflar söylemenin anlamı yok. Biz takımın sıkıntılarını çok iyi tespit ettik."

"BİZİM VİZYONUMUZ FARKLI"

"Hüseyin Yücel vizyondan bahsediyor. Vizyon dediği şey 34-35 yaşındaki futbolcuyu 30 milyon Euro maliyetle getirmekse bizim vizyonumuz o değil. Bizim vizyonumuz futbolun baştan yapılanması. Elimizde yurt dışında oynayan Türk çocukların listesi var. Ağırlığımızı bunlara vereceğiz. Ben 34 yaşındaki adama 30 milyon Euro vermeyeceğim. Bu Beşiktaş'a yapılacak en büyük kötülük olur."

AL-MUSRATI'YE GELEN TEKLİF

"Detaylarını bilmiyorum çok. Kümede kalma şartına bağlı bir satın alma opsiyonuysa inandırıcı olmaz. Gideceği kulübe baktım ligin dibinde. İnşallah kümede kalır da Beşiktaş 10 milyon Euro'yu kasasına koyar. Ben de onay veririm ama 10 milyon Euro'ya çok ihtimal vermiyorum."

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"FARKLI PLANLARIMIZ VAR"

"Gelecek sene yıldız transferler yapacağız. Paulista transferi yapılmış mesela oyuncunun sözleşmesi 37 yaşında bitiyor. Biz böyle transferler yapmayacağız. Bizim yoğurt yiyişimi farklı diyor. Evet farklı! O birazcık ayran yapıp içiyor öyle yiyor. Bizim biraz daha farklı planlarımız var. 90 dakika saldıracak, 3 yiyorsa 5 atacak ve hiç vazgeçmeyecek bir Beşiktaş hayalim var. Bizim yönetim kurulumuzda futboldan sorumlu bir yönetimiz olmayacak. Her şeyin hesabını ben vereceğim. Hüseyin Bey'e transferi soruyorsunuz 'onu Kaan Bey yaptı' diyor. Diğerini soruyorsunuz 'onu da Friedel yaptı' diyor. Sen ne yaptın!"

"BEŞİKTAŞ CAMİASI ARTIK BUNLARI YEMİYOR"

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"2013'te Beşiktaş'a üye olmuş ve yaklaşık 11 sene geçmiş. Beşiktaşlı olduğuna ben kefilim. Bu hadisenin ilk gününde Merve Hanım da çok üzüldü. Benden müsaade istedi, zarar vermek istemediğini söyledi. Hanımefendiye hoş olmayan bir linç var ortada. Bize çok fayda getireceğine inandığım bir yönetici. Hüseyin Yücel'in de Fenerbahçe'yi kutladığı biliniyor. Kendi yönetim kurullarında var Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan. İşin tadını biraz kaçırdılar. Beşiktaş camiası artık bunları yemiyor. Geçen seneki yalan ve algı rüzgarından sonra bunlara inandıklarını zannetmiyorum. Merve hanımın şu anda bırakma şansı yok zaten ama seçimden sonra da inşallah değişik bir karar almaz. Çok faydalı olacağına inanıyorum."