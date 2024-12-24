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Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel’e: Parasını göndereyim bu iş artık kapansın

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdal Adalı#Hüseyin Yücel
Serdal Adalıdan Hüseyin Yücel’e: Parasını göndereyim bu iş artık kapansın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 07:00

Beşiktaş Başkan Adayı Adalı rakibi Hüseyin Yücel’e yüklendi. 

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Beşiktaş’ta başkan adayı Serdal Adalı “Bu seçimi kazanacağım. Hüseyin Yücel’in kefil olduğu 600 milyon lirayı aldığı bankaya göndereyim hemen bu iş kapansın” diye konuştu. Dün Halk TV’ye konuk olan Adalı “Hüseyin Bey’in ‘Her iş adamına gideceğim, 2’şer milyon Euro borç alacağım’ sözlerini gerçekçi bulmuyorum” derken şöyle konuştu: “Son 1.5 aya bakarsınız parayı istediğiniz kişi ‘2 milyon Euro verelim, bunu da mı çarçur edin’ der. ‘2 milyon Euro ver, Bankalar Birliği’ne borç ödeyeyim’ demek başka; ‘borç ver, şu araziyi alacağız’ demek başka. Hüseyin Bey devleti de bilmiyor.”

TRAORE iLE iLGiLENMiYORUZ

Adalı dün Tivibu’da da açıklamalarda bulunurken seçilmesi halinde takıma takviye yapacaklarını ancak dikkatli olduklarını belirterek “Devre arası transfer zor ve riskli” dedi. Serdal Adalı Adama Traore ve Yusuf Sarı ile ilgilenmediklerini de sözlerine ekledi.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Hüseyin Yücel

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