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Serdal Adalı’dan Hacıosmanoğlu’na ziyaret

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#Futbol#Beşiktaş#Tff
Serdal Adalı’dan Hacıosmanoğlu’na ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 19:19

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen ve gündemde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede TFF 1’inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı da yer aldı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanlığı’na seçilen Serdal Adalı’yı tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

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#Futbol#Beşiktaş#Tff

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