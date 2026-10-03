Serdal Adalı'dan Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol sözleri: 'Lider olmamızı engelleyenlerin şu an nerede ve ne durumda olduklarını hep beraber görüyoruz!'

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Beşiktaş Kulübünün 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu başladı.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda kürsüye çıkan siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve iki puan kaybettikleri Alanya deplasmanındaki maç yönetimi nedeniyle tepkili oldukları hakem Yasin Kol'un gözaltına alınmasını da değerlendiren Serdal Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gözden Kaçmasın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı! Savcılıktaki savunması ortaya çıktı Haberi görüntüle

"LİDERLİĞİMİZE ENGEL OLANLARIN NEREDE VE NE DURUMDA OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ"

Bugün karşınızda ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanyaspor ve Amed SF maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını hep beraber görüyoruz. Bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş, o hak ettiği yerde liderlik koltuğunda oturacaktır.

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"MHK'Yİ EN ÜST PERDEDEN ELEŞTİREN HEP BEŞİKTAŞ OLDU"

Göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca söyledik. Kendisi MHK Başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen Beşiktaş oldu.

Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu."

"LİGİN EN İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMI BEŞİKTAŞ!"

"Taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, algılara rağmen Beşiktaş ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. Sokakta şampiyonluk umudunu görüyorum. Beşiktaş formalı çocukları görüyorum... Yıllar sonra tribünde kenetlenmeyi görüyorum. Dünyaya nam salan Beşiktaş tribünlerini yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin işaretidir.

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Biz Beşiktaş'a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Son sahibi olacağımız hiçbir futbolcu da almadık, almayacağız da. Bunu herkes böyle bilsin. Kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Artık üzerine para vererek ‘Yeter ki git’ diyeceğimiz bir oyuncumuz kalmadı. Bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunculara sahibiz. Kadro değerimizi kısa sürede daha da artıracağız. Doğru zamanda, doğru oyuncu satışları yaparak kendi gelirini yaratan bir takım olacağız. Beşiktaş artık Türkiye’de benzeri olmayan bir vizyonla yönetilecek. 1,5 yılda kulübümüze 82,2 milyon euro bonservis geliri kazandırdık. Aldığımız oyuncular, çok daha büyük bonservis gelirleri elde etmemizi sağlayacak. Milli takımlara 17 oyuncu göndererek Türkiye tarihinde rekor kırdık. Avrupa’nın köklü kulüplerinden Marsilya’yı iyi futbolla yenerek dünya futbolundaki yerimizi yeniden kazanacağımız bir döneme başladık."

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"BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN BÜYÜK BORÇ ÖDEMESİNİ YAPTIK"

Banka borçlarımızı 53 milyon dolara indirdik. Yıllık 50 milyon dolar olan faizi, 5 milyon dolara indirdik. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yaptık. Beşiktaş, Dikilitaş Projesi’nden 8,5 milyar TL gelir elde edecek. Gelecekte kur farkı olursa rakam artacak. Elde edeceğimiz gelirlerin bir kısmını, 53 milyon euroluk banka borçlarında kullanacağız. 5 yıl içinde banka borçlarımız bitecek. Dikilitaş’tan gelecek para ile yeni arsa alarak yeni gayrimenkul projesi yapmak istiyoruz. Buradan gelecek para kadro, altyapı ve tesisleşme için kullanılacak. Mali yapı bağımsız hale gelecek.”