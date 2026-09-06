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Serdal Adalı'dan dev zafere özel prim!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdal Adalı#Fenerbahçe
Serdal Adalıdan dev zafere özel prim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 07:00

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 489 gün sonra gelen derbi galibiyeti sonrası jest yaptı.

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Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı bir sezon aradan sonra gelen derbi zaferinin ardından takıma sürpriz yaptı.

Siyah beyazlılar, ezeli rakibi F.Bahçe karşısında 26. dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyip Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahoviç’in golleriyle 2-1 kazanmayı başarırken hem taraftarlarına hem de camiaya 4 maçlık aranın ardından derbi sevinci yaşattı.

Geçen sezon Galatasaray ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kartal, Fenerbahçe’ye karşı lig maçlarında 3-2 ve 1-0 mağlup olmuştu. Ligdeki son derbi galibiyetini 2024-25 sezonunda yine Kadıköy’de 1-0 kazanarak elde etmişti.

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ÖNCE STATTA SONRA DÜĞÜNDE KUTLADILAR

4 Mayıs 2025’teki karşılaşmadan 489 gün sonra yine deplasmanda ezeli rakibini devirmeyi başaran Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek siyah beyazlı futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Başkan Adalı derbi galibiyetini özel prim açıklarken bu haberi Beşiktaşlı futbolcular, alkışlarla kutladı.

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Adalı Fenerbahçe galibiyeti sonrası tekneyle asbaşkan Murat Kılıç’ın oğlunun Çırağan Sarayı’ndaki düğününe katıldı. Siyah beyazlıların başkanının gelişiyle beraber meşaleler yakılırken tezahüratlarla derbi zaferi kutlandı.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Fenerbahçe

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