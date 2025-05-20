Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo iddialarına esprili yanıt: 'Kalenin altında petrol buldum, Messi'yi de beraberinde alacağım'

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İngiliz gazetesi Mirror, geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'dan ayrılması halinde Beşiktaş'a transfer olabileceğini iddia etmiş, bu haber siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük heyecana neden olmuştu.

Beşiktaşlı taraftarların Cristiano Ronaldo'yu sosyal medyada 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) mesajlarıyla bombardımana tutmasının ardından Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'dan açıklama geldi.

"PETROL BULDUM, MESSI'Yİ DE BERABERİNDE ALACAĞIM!"

Gazeteci Ergin Aslan'a konuşan Serdal Adalı, iddiaları esprili bir dille yalanladı.

Adalı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım. Bunu gündeme taşıyanlar, kariyerinin sonundaki bu isimlerin kaç para kazandıklarından haberi var mı? Amaç nedir? Bizim staretijimiz başından beri söylediğimiz şekilde ilerliyor."

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