Futbol Haberleri

Serdal Adalı'dan Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 15:09

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci için açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Cengiz Ünder'in transferi ve adı Beşiktaş ile anılan İrfan Can Kahveci için şu açıklamalarda bulundu:

'BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ'

"Cengiz Ünder'in kontratında satın alma maddesi var. Çok iyi oynuyor ve o maddeyi doldurmaya hızla gidiyor. Keşke geçen sene gelseydi. Şu anda yüzde 70'inde, yüzde 100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'nin futbolcusu. Bu soruya cevap vermeyeceğim."

