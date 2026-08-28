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Serdal Adalı'dan Avrupa Ligi kurasına ilk yorum!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdal Adalı#UEFA Avrupa Ligi
Serdal Adalıdan Avrupa Ligi kurasına ilk yorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 19:35

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi'nde sahalarındaki maçları kazanmaları halinde tur atlayacaklarını düşündüğünü söyledi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekimi töreninin ardından AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Tüm rakiplerin kendileri için aynı olduğunu belirten Adalı, "İçerideki maçlarımızı kazandıktan sonra bu gruptan başarıyla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Yeni bir takım yaptık. Bu arada onların uyum sürecini geçiriyoruz. Kötü bir uyum süreci de geçirdiğimizi zannetmiyorum. 1-2 eksiğimiz kaldı. Transferin son günlerinde de onları tamamlayıp maçlara devam edeceğiz." diye konuştu.

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Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, lig aşamasında Bayer Leverkusen (Almanya), Olimpik Marsilya (Fransa), Union SG (Belçika), Celtic (İskoçya), Crystal Palace (İngiltere), Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi), Hapoel Beer-Sheva (İsrail) ve Hoffenheim (Almanya) ile eşleşti.

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Siyah-beyazlı takım, İstanbul'da Olimpik Marsilya, Union SG, Crystal Palace ve Hapoel Beer Sheva, deplasmanda ise Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#UEFA Avrupa Ligi

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