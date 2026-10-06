Serdal Adalı yeniden başkan! İşte 7 vaadi

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Tek adaylı gidilen olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 3 bin 815 oy alarak güven tazeledi. Yönetim kadrosunda 8 değişiklik yapan ve kadrosunda önemli ölçüde güncellemeye giden adalı ve yeni yönetim, bugün mazbatalarını alacak.

ADALI-ÖZEN ZİRVESİ

Mazbata töreniyle birlikte Beşiktaş’ın yeni yönetimi görevine resmen başlayacak. Siyah beyazlı camiada artık gözler tamamen, ocak ayı transfer planı, sportif yapılanma ve sezon hedeflerine çevrilecek. Başkan Serdal Adalı ile futbol direktörü Önder Özen, ara dönemde yapılması planlanan takviyeler için düzenli olarak görüşmeler gerçekleştiriyor. Farklı mevkiler için geniş bir oyuncu listesi oluşturulurken, adayların maliyetleri, mevcut kadroya uyumu ve sözleşme durumları değerlendiriliyor. Teknik anlamda son kararı ise teknik direktör Vincenzo Italiano verecek. Yakın zamanda Başkan Adalı ile Önder Özen arasında kritik bir transfer zirvesi daha yapılacak.

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İŞTE BAŞKANIN VAATLERİ

-Kalıcı başarılar ve sürdürülebilir zaferlere ulaşan bir futbol takımı.

-Denk bütçeler ile büyüyen amatör şubeler.

-Finansal bağımsızlığını yakalayan, borçsuz bir mali yapı.

-Yeni gayrimenkul yatırımlarıyla güçlenen ve projelerle büyüyen bir ekonomi.

-Geleceğin yıldızlarını Avrupa seviyesinde tesislerde yetiştiren bir altyapı.

-Profesyonellik ve kurumsal vizyonla geleceği yöneten bir idari organizasyon.

-Yeniden kenetlenen ve hep birlikte yükselen büyük Beşiktaş camiası.