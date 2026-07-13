Serdal Adalı, Trossard transferini bitirmek için Hollanda yolcusu!

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde mutlu sona yakın.

SERDAL ADALI TRANSFERİ TAMAMLAYAMA GİDİYOR

Slovakya'da sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kulüp başkanı Adalı, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi bitirmek ve son detayları görüşmek için asbaşkan Murat Kılıç ile kamptan ayrılarak Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek.

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Adalı ve Kılıç'ın yarın Belçikalı futbolcuyla akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

MENAJERİ "BEŞİKTAŞ HER ŞEYİ YAPTI" DEMİŞTİ

Gün içerisinde Sky DE'ye konuşan Belçikalı yıldızın menajeri Dirk Hebel "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim" demişti.

PERFORMANSI

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Geride kalan 2025/26 sezonunda Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıkan deneyimli kanat oyuncusu, 8 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.