Serdal Adalı transferde düğmeye bastı: Beşiktaş'tan yıldızlara abluka!

Haberin Devamı

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında vitesi yükseltti. Siyah-beyazlıların gündeminde kritik yer tutan isimlerden biri de Avrupa futbolunun önemli sol beklerinden Raphael Guerreiro.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli yıldız için yönetimin kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor. Beşiktaş cephesi, bonservis bedeli ödenmeyecek olması nedeniyle bu transferi büyük fırsat olarak görüyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro seviyesinde bulunan 32 yaşındaki futbolcunun tecrübesi ve çok yönlü oyun yapısı teknik heyetin dikkatini çekmiş durumda. Sol bekin yanı sıra orta sahada da görev yapabilen Guerreiro’nun, Siyah-Beyazlılar’ın oyun planına önemli katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

Haberin Devamı

6 NUMARAYA SANGARE

Yeni sezonda kadrosuna bir 6 numara takviyesi yapacak olan Beşiktaş’ta listenin ilk sırasında Nottingham Forest’in yıldızı Ibrahim Sangare’nin olduğu ve siyah-beyazlı yönetimin, teknik heyetin çok istediği 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.

Yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu ancak Beşiktaş’ın Sangare için şartları zorlayacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ın sezon sonunda tecrübeli futbolcu için Nottingham ile temasa geçip teklif yapması bekleniyor. Sangare, ara transfer döneminde de Beşiktaş’ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

XHAKA, BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Beşiktaş’ta transfer gündeminin en dikkat çekici isimlerinden biri hiç şüphesiz Granit Xhaka. Avrupa futbolunun en sert ve lider karakterli orta sahalarından biri olarak gösterilen İsviçreli yıldız, Siyah-beyazlıların transfer listesinde. İngiltere’de Sunderland forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali güçlenirken, Beşiktaş Yönetimi’nin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

2028’e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşünen Xhaka’nın menajerler aracılığıyla farklı seçenekleri değerlendirmeye başladığı ifade edildi. Siyah-Beyazlılar’ı heyecanlandıran asıl detay ise yıldız futbolcunun Beşiktaş’a sıcak bakması oldu. Xhaka’nın, Beşiktaş’ın projesini dikkatle takip ettiği kaydedildi.