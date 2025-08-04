Serdal Adalı: Transfer gelsin, siz Beşiktaş'ı o zaman görün

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi’nden elenen ve yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek olan Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı eksiklerin tamamlanmasıyla birlikte taraftarın istediği takımın sahada olacağını söyledi. Transfer çalışmaları, Shakhtar maçlarından sonra teknik direktör Olu Gunnar Solskjaer’e yönelik açıklamalarda bulunan Adalı, Norveçli çalıştırıcıya sahip çıkarken “Taraftarlar bana ve yönetime tepki göstersin. Hiç sesimiz çıkmaz. Ama Ole Gunnar Solskjaer’e yüklenmesinler” değerlendirmesinde bulundu.

2023-24'TE 5 HOCA GÖREV YAPTI

Adalı özellikle Şenol Güneş’in istifası sonrası Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve 2 farklı dönemde Serdar Topraktepe de dahil olmak üzere 5 farklı teknik adamın görev yaptığı 2023-24 dönemine işaret ederken “Son dönemde bakın kaç hoca kaç başkan değişmiş. İstikrar şart. Kadromuzun eksik olduğunu kabul ediyoruz. Ama tamamlandığında siz Beşiktaş’ı o zaman görün” diyerek tavrını açıkça ortaya koydu. Beşiktaş’ta 2024’ten bu yana geçici olarak göreve gelen Hüseyin Yücel de dahil olmak üzere 4 de başkan değişti.

Haberin Devamı

MASUAKU TEKLİFİMİZİ KABUL ETMEDİ

Beşiktaş Başkanı, Gedson Fernandes’in ayrılık süreci ile ilgili de “Gedson, Spartak Moskova’ya gitmek için idmanlara bile çıkmadı. Bu adamı zorla nasıl tutalım? Zorla tutamazdık, adam gitmek için can attı. Gedson’dan kulübün kasasına 27 milyon Euro bir giriş olacak” derken yine sezonun tamamlanmasıyla birlikte takıma veda eden Arthur Masuaku için de “Masuaku kendisini yaptığımız opsiyonlu 2 yıllık teklifi kabul etmedi. 3 yıl için 2.5 milyon Euro talep etti. Bizim önerdiğimiz rakam 2 milyon Euro’ydu. Dönüşü yok artık” yorumunda bulundu.

RIDVAN YILMAZ İLE ÇOK İYİ BİR SOL KANAT GELECEK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hem sol beke hem de sol kanada takviye yapacaklarını da söyledi. Adalı kulübün alt yapısından yetişen Rangers’a transfer olarak siyah beyazlılara 4 milyon Euro kazandıran Rıdvan Yılmaz ile anlaştıklarını belirtirken “Kısa sürede bu transfer bitebilir. Rıdvan önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek” şeklinde konuştu. Rangers’ın Avrupa kadrosuna almadığı 24 yaşındaki futbolcu lig için federasyona bildirilen listede de yer almamıştı. Siyah beyazlı kulübün başkanı, sol kanat için ise “Çok çok iyi bir sol kanat gelecek. Beklediğinize değecek, çizgiyi tamamen kullanacak, herkesin beğeneceği bir isim” dedi.

Haberin Devamı