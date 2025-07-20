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Serdal Adalı: 'Peters ve Osayi'den daha iyisi gelecek!'

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Bright Osayi Samuel
Serdal Adalı: Peters ve Osayiden daha iyisi gelecek
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 07:00

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Solskjaer'e transfer için garanti verdi.

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Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters’ın transferlerinden son anda vazgeçen Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’le yaptığı görüşmede, takımın kalitesini artıracak bir sağ bekin mutlaka alınacağını söyledi. Başkan Adalı “Bize verdiğiniz transfer listesindeki isimler üzerine çalışıyoruz. Merak etmeyin Osayi’den ve Peters’tan daha iyisini alacağız. Hem sizin sisteminize uyacak hem de Beşiktaş’ın büyüklüğüne yakışacak bir futbolcuyu mutlaka transfer edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Rashford’ı biz de istedik ama...

Adalı İngiltere, Almanya ve İspanya liglerinde savunma dışındaki mevkiler için de fırsat transferi kolladıklarını kaydederken, Manchester United’da forma giyen ve dün Barcelona ile anlaşan Marcus Rashford ile de görüştüklerini kaydetti. Beşiktaş Başkanı’nın, “Rasford 3 aydır üzerinde çalıştığımız oyuncuydu ancak bizim için transferi zordu. Maliyeti 50 milyon Euro’nun üzerindeydi. İspanya ve İngiltere’den talipleri olduğu için Manchester United çok yüksek bonservis bedeli istiyordu” dediği öğrenildi.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Bright Osayi Samuel

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