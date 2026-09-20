Serdal Adalı: Malum güçler izin verirlerse şampiyon olacağız

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün gündemine ve sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalı, yayın gelirleri, şampiyonluk yarışı ve yönetimde yapılacak değişikliklerle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

'GELİRLER YERLERDE'

"Avrupa’nın beş büyük ligi deniyor ya hep. Baksınlar kulüplerin naklen yayın gelirleri ne seviyede. Bizde yerlerde. TFF’deki toplantıda apaçık dile getirdim. Asla mevcut sistemi kabul etmeyeceğim. Talep de var. Havuzdan çıkıp, kendi maçlarımızı ayrı yayınlarız. Bu konuda taviz vermeyeceğim. Ya istediklerimizi verirler ya da başımızın çaresine bakarız. Yeni teknik ekip ile yola çıktık. Büyük fedakârlıklar yaptık. Takviyeler getirdik."

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'İZİN VERİRLERSE ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

"Takım taraftar bütünleşti. Camia tek yürek oldu. Önümüz açık. Gerekirse ara dönemde gelip gidenler olabilir. Üç cephede birden iddialıyız. Malum güçler ki, siz hepsini biliyorsunuz izin verirlerse şampiyon olacağız. Ayrıcalık değil, sadece adalet bekliyoruz. Rekabet, yarış eşit şartlarda geçsin yeter."

'BÜYÜK DEĞİŞİM OLACAK'

"Farkındaysanız seçime dair tek kelime etmedim. Bugünkü maç sonrası ayrıntılı açıklama yapacağım. Milli arada bu işi yoluna koyacağız. Mevcut yönetim içinde, bazı arkadaşlar yoruldu. Bazıları dışarıdan destek olmayı tercih etti. Yeni bir güç, yeni heyecan ile yola devam kararı aldım. Epey bir değişim olur. Fakat kimse yanlış anlamasın, ayrılan isimler sadece yönetimde olmayacak. Bizimle birlikte farklı görevler üstlenecekler."