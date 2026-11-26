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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı Batum'da 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, galibiyetin ardından konuştu.

İşte Adalı'nın sözleri;

Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza, tüm kulüplerimize herkese teşekkür ediyorum.

Çocukları kutluyorum. Dünden beri maceralı bir şekilde geldik. Sonu iyi oldu. İnşallah devamı da gelir ve istediğimiz yerde bitiririz.

"MACERALI BİR GALİBİYET OLDU"

Dün çocuklar havada da panik yaşadılar. Sonradan Rize'ye indik. Sonra otobüsle buraya geldik. Sonu iyi oldu. Maceralı bir galibiyet oldu. Herkesi tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum.

"POLİSLERİN ORTANSIZI GÜÇ UYGULAMASI HOŞ DEĞİLDİ"

Gürcistan polisinin orantısız güç uygulaması da hoş değildi. 2 yaralı taraftarımız vardı, gözaltında olanlar vardı. Tahmin ediyorum onları da alacağız.

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Önder Özen'in dediği gibi oldu. Keşke olaylar olmasaydı, güzel bir oyun tutturmuştu çocuklar.

GALATASARAY DERBİSİ

Bu akşam burada kalacağız, yarın döneceğiz. Galatasaray derbisi iyi bir maç olacak. Galatasaray ile hep oynuyoruz. İnşallah çocuklar ellerinden geleni yapacaklar ve istediğimiz 3 puanı alacaklar.

"İNŞALLAH TRABZONSPOR DA KAZANIR"

İnşallah Trabzonspor da kazanır. Ülkemize moral açısından ve ülke puanı açısından iyi bir hafta geçirmiş oluruz.