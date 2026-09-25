Serdal Adalı konuştu! '60 milyon Euro olacak diyor'

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Adalı’ya göre bu takım sadece yarışın içinde kalmak için değil, şampiyonluğu sonuna kadar kovalamak için kuruldu. Yönetimin hedefi ise saha içinde başarıyı yakalarken, kulübün geleceğini de sağlam temeller üzerine oturtmak. Gazetemize flaş açıklamalarda bulunan Adalı’nın sözleri ise şöyle oldu...

'BEKLEDİĞİMDEN İYİYİZ'

“Takım beklediğimden iyi. Sezon başını sıkıntılı geçiririz diye düşünüyorduk aslında! Dokuz yeni oyuncu ve yepyeni bir teknik heyet vardı çünkü. Fakat teknik heyet ve oyuncu grubu bizi yanılttı! Geldiğimiz noktada sonuçlardan memnunuz. Italiano, yaz kampını 16 oyuncuyla yaptı! Bunların çoğu da altyapıdan çocuklardı! Bu çocuklar lige altıda altıyla başladı. Vincenzo İtaliano ile böyle bir kampın ardından maç kaybetmelerini beklemiyorduk zaten!

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'İNSANLARI SOKAĞA DÖKMEYE UĞRAŞIYORLAR'

“Hakem konusunda söylediklerimin arkasındayım. Bu iş alevlenirse önünü alamazlar. Benim korkum bu. Çünkü Türkiye’de insanların en büyük zevki futbol. Bu MHK, taraftarları sokağa dökmek için şartları zorluyor. Cumhurbaşkanımız da durumun farkındadır. Hem ben hem de birçok kulüp başkanı MHK’dan ve Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan rahatsız. Gelinen nokta tam anlamıyla yüzsüzlük! Türkiye’deki takımların yüzde 80’inin şikayet ettiği bir yerde neden hâlâ oturur insan?”

'OLAITAN 60 MİLYON EDER DEDİ'

Poku’yu aldık. Geçtiğimiz yönetim’ sezon ‘Gelecek vaat eden oyuncular’ listesinde en pahalı isimdi. Olaitan’ı görüyorsunuz. Italiano, ‘Onun değeri 50- 60 milyon Euro olacak’ diyor. Bir de Miretti var. Onu yavaş yavaş göreceksiniz. Miretti de o karakterde mesela. Zorlamak gerekiyor... Hocamız, stoper için bu yaz döneminde idare edeceğini söyledi. Salih ve Orkun’u yedekleyecek birini almayı düşünüyoruz. Gedson Fernandes, bizim gündemimizde yok. Fiyat artırmak için bizi öne sürüyorlar.”

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'ALLAH GALATASARAY'A SABIR VERSİN'

“Bu sezon bizi zorlayan bir transfer olmadı. Zorlu transfer, parayı ne kadar verdiğine bağlı. Kulüp 5 istiyorsa verip, alırsın. Oyuncu 3 istiyorsa verip, alırsın. 5 isteyene 2.5 verirsen, tabii ki zorlanırsın. Biz bu sene çoğunu beklediğimizin altında bitirdik. Bu transferler, sadece bir ayda bitti. Mesela performans olarak Salih’in, bu şekilde olacağını zaten biliyordum. Dortmund’da olan birinin kötü olması çok zor. İlhan Fakılı ile ilk anlaşmamız, 1.5’tu. Sonra kulüp satıldı, gelen adamlar 3 dedi... 3’ten aşağı vermediklerini söylediler. Allah Galatasaray’a sabır versin, ödenen bonservisler nedeniyle.

'SATILIK OYUNCU YOK!'

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Başkan Serdal Adalı, transfer konusuna da netlik getirdi. Özellikle takımdaki kimseyi göndermek istemediklerini belirten Adalı, “Ama şunu da herkes bilsin. Şartlar ne olursa olsun, bu takımı şampiyonluk için kurduk. Bu sene başka yıldıza ihtiyacımız yok. Bizim sadece bir derdimiz var; şampiyon olmak. Sonuna kadar kovalayacağız. Beşiktaş’ta satılacak hiç kimse yok. Şampiyon olmadan gelen her teklife kapalı Beşiktaş. Kimse de bir yere gitmez. Orkun da Vlahovic de! Çünkü bu takımın içinde gerçek bir ruh var. Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasına indim. Hoca havada, 30 futbolcu ‘Italiano’ diye bağırıyor. Hoca mutlu, oyuncular mutlu. Hepsinde de altyapıdan gelmiş bir oyuncu kadar aidiyet duygusu var.”

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'SALAH GELSEYDİ VLAHOVIC OLMAZDI'

Takımın yeni süperstarı Dusan Vlahovic’in geliş sürecini de anlatan Adalı, “Vlahovic transferini bir haftada bitirdik. Uçakta gelirken en az 80 soru sordu; ‘Kızılyıldız’da böyle, sizde nasıl?’ gibi. Biz ona ‘Şunu de, bunu söyle’ demedik. Uçaktan indi ve ‘Şampiyon Beşiktaş’ diye bağırdı. Kültürleri bize çok benziyor. Vlahovic’i almamız bir hafta sürdü. 3 ay sessiz, sedasız bekledik. Salah olsaydı, Vlahovic olmazdı yani sisteme uygun olmazdı. Orta sahaya bir kişi daha almamız gerek. Orkun’a tek söylediğim, sakatlanmaması... Müthiş oynuyor.”

'İÇERDE FARKLI DIŞARDA FARKLI YÖNETİM'

“Maçları izlerken oturduğum söylenemez. Hep ayaktayım. Çok heyecanlanıyorum. Ancak bu takımın hepimizde yarattığı bir duygu var. Gol de yesek, geriye de düşsek, ‘Birazdan atarız, herşey normale döner’ dedirtiyor. Geçen sene de içeride çok kaybediyorduk, şimdi dışarıda. Hakem hatalarına bağımlı bu... İçeride ve deplasmanda yönetilen maçlarımız farklı. Geçen sezondan beri hakem hataları en çok hangi takımlara yapılmış? Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Rize... Şimdi de bakıyorum; bu üç büyük kulübün camiasını ısrarla tahrik edip, sokağa dökmek için çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tıpkı bizler gibi futbol dünyasına son derece hâkim. Açıkça söylüyorum, Ferhat Gündoğdu’nun kendinden haberi yok! Altındaki birkaç kişi ayarlıyor listeyi, onaylıyor o da. Paranoya yapıyorum dedim ama yani sanki birileri bu camiaları size düşman etsin, mutlu olmasın bu camialar, isyan etmeye devam etsin gibi bir görüntü var. Trabzon’u, Fener’i ve bizi anladım. Rize ile ne işiniz var? Bunu dediğimden beri Rize’de çıt yok. Ferhat Gündoğdu görevdeyken, yaptıklarının farkında değildi. Ferhat Gündoğdu’nun altına birkaç kişiyi getirip, onu buraya verelim vs. diyorlar.”