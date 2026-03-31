Beşiktaş'ta derbi galibiyetine yüksek prim! Serdal Adalı kesenin ağzını açtı

Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımı motive edecek önemli bir adım attı.

Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının, derbi galibiyeti için yüksek prim belirlediği öğrenildi. Bu hamleyle futbolcuların motivasyonunun üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

YÖNETİMDEN MADDİ DESTEK

Teknik heyetin sahadaki planları kadar yönetimin bu maddi desteğinin de derbiye olumlu yansıması bekleniyor. Beşiktaş’ta amaç: ezeli rakip karşısında alınacak galibiyetle hem taraftarı sevindirmek hem de sezonun en kritik virajlarından birini kayıpsız geçmek.