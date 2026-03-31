Beşiktaş'ta derbi galibiyetine yüksek prim! Serdal Adalı kesenin ağzını açtı

#Fenerbahçe#Beşiktaş#Süper Lig
Beşiktaşta derbi galibiyetine yüksek prim Serdal Adalı kesenin ağzını açtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 08:13

Süper Lig'de milli aradan sonra ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, derbi galibiyeti için yüksek prim belirledi.

Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımı motive edecek önemli bir adım attı.

Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının, derbi galibiyeti için yüksek prim belirlediği öğrenildi. Bu hamleyle futbolcuların motivasyonunun üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçe derbisinde Beşiktaşın silahı ortaya çıktıFenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın silahı ortaya çıktı!Haberi görüntüle

YÖNETİMDEN MADDİ DESTEK

Teknik heyetin sahadaki planları kadar yönetimin bu maddi desteğinin de derbiye olumlu yansıması bekleniyor. Beşiktaş’ta amaç: ezeli rakip karşısında alınacak galibiyetle hem taraftarı sevindirmek hem de sezonun en kritik virajlarından birini kayıpsız geçmek.

#Fenerbahçe#Beşiktaş#Süper Lig

