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Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel iftar yemeğinde buluştu

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Hüseyin Yücel
Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel iftar yemeğinde buluştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 21:07

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile eski başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel iftar yemeğinde bir araya geldi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban ve Asbaşkan Murat Kılıç ile birlikte Nişantaşı'nda bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.

Başkan Adalı, burada eski başkan ve aynı zamanda son seçimde rakibi de olan Hüseyin Yücel'le bir araya geldi. Adalı ve Yücel, selamlaştıktan sonra bir süre sohbet etti.

İftar programında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı eski yönetici Emre Kocadağ ile teknik direktörler Rasim Kara, Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez, Ogün Temizkanoğlu, İlker Yağcıoğlu ve Gökhan Keskin de yer aldı.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Hüseyin Yücel

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