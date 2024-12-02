Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'i eleştirdi: Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu da istifa etmeliydi

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Beşiktaş camiası, kulüp başkanı Hasan Arat’ın istifası ve onun döneminde Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevine getirilip sonra gönderilen Samet Aybaba’nın açıklamaları sonrası karıştı. İkinci başkan Hüseyin Yücel’in “Kongreye kadar başkan olarak devam” kararı sonrası da gözler ‘başkan adayı’ olarak görülen Serdar Adalı’ya çevrildi. Hürriyet, Beşiktaş Kulübü’nde yaşanan son gelişmeleri Adalı ile görüştü...

SAMET AYBABA’NIN AÇIKLAMALARI BENİ ŞOKE ETTİ, İKİ KEZ İZLEDİM

· Soru: Hasan Arat’ın istifasını ve Hüseyin Yücel’in devam kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

· Cevap: Beşiktaş Kulübü tarihinde, spor tarihimizde belki de ilk kez böyle bir gelişme yaşanıyor. Şaşkınlık içinde izliyorum. Bir başkan istifa ediyorsa teamül gereği yönetim kurulu da görevi bırakır.

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· Soru: Samet Aybaba’nın açıklamaları için ne diyeceksiniz?

· Cevap: Şoke oldum. İki defa izledim. Başka da bir yorum yapmam şu an için doğru olmaz.

Pahalı ve sırf şov olsun diye yapılan transferlere karşıyım

· Soru: Hüseyin Yücel ve yönetimi teknik adam ve futbolcu transferleri için çalışmaya başladı. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz?

· Cevap: Milyonlarca Euro’luk transferleri sezon başında bu yönetim yapmadı mı? Şimdi yeni bir transfer harcamasına daha girecekler. Beşiktaş’ın transfere ihtiyacı var mı? Evet var. Ama bu transferler mayıs ayındaki kongreye hazırlık olsun, şov yapalım zihniyetiyle yapılacaksa, ben dahil tüm Beşiktaşlılar buna karşı çıkarız. Beşiktaş’ın ihtiyacı ve menfaati için yapılacak transferlere kimse sesini çıkarmaz. Tekrar ediyorum; transfere karşı değilim. Pahalı ve sırf şov olsun diye yapılan transfere karşıyım.