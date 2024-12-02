×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'i eleştirdi: Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu da istifa etmeliydi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdar Adalı#Hasan Arat
Serdal Adalı, Hüseyin Yüceli eleştirdi: Hasan Aratla birlikte yönetim kurulu da istifa etmeliydi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 07:00

Serdal Adalı, Beşiktaş’ta yaşanan son gelişmeleri Hürriyet’e değerlendirdi. Serdal Adalı, eski başkanı ve yerine geçen Hüseyin Yücel’i eleştirdi. Hasan Arat’ın istifası sonrası Hüseyin Yücel’in başkanlık koltuğuna oturmasının Beşiktaş Kulübü tarihinde ilk kez yaşandığını belirten Adalı, Yücel ve ekibinin transfer çalışmalarına başlamasıyla ilgili de, “Beşiktaş’ın transfere ihtiyacı var ama mayıstaki kongreye hazırlık olsun zihniyetiyle yapılacaksa buna karşı çıkarız” dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş camiası, kulüp başkanı Hasan Arat’ın istifası ve onun döneminde Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevine getirilip sonra gönderilen Samet Aybaba’nın açıklamaları sonrası karıştı. İkinci başkan Hüseyin Yücel’in “Kongreye kadar başkan olarak devam” kararı sonrası da gözler ‘başkan adayı’ olarak görülen Serdar Adalı’ya çevrildi. Hürriyet, Beşiktaş Kulübü’nde yaşanan son gelişmeleri Adalı ile görüştü...

SAMET AYBABA’NIN AÇIKLAMALARI BENİ ŞOKE ETTİ, İKİ KEZ İZLEDİM

· Soru: Hasan Arat’ın istifasını ve Hüseyin Yücel’in devam kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

· Cevap: Beşiktaş Kulübü tarihinde, spor tarihimizde belki de ilk kez böyle bir gelişme yaşanıyor. Şaşkınlık içinde izliyorum. Bir başkan istifa ediyorsa teamül gereği yönetim kurulu da görevi bırakır.

Haberin Devamı

· Soru: Samet Aybaba’nın açıklamaları için ne diyeceksiniz?

· Cevap: Şoke oldum. İki defa izledim. Başka da bir yorum yapmam şu an için doğru olmaz.

Pahalı ve sırf şov olsun diye yapılan transferlere karşıyım

· Soru: Hüseyin Yücel ve yönetimi teknik adam ve futbolcu transferleri için çalışmaya başladı. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz?

· Cevap: Milyonlarca Euro’luk transferleri sezon başında bu yönetim yapmadı mı? Şimdi yeni bir transfer harcamasına daha girecekler. Beşiktaş’ın transfere ihtiyacı var mı? Evet var. Ama bu transferler mayıs ayındaki kongreye hazırlık olsun, şov yapalım zihniyetiyle yapılacaksa, ben dahil tüm Beşiktaşlılar buna karşı çıkarız. Beşiktaş’ın ihtiyacı ve menfaati için yapılacak transferlere kimse sesini çıkarmaz. Tekrar ediyorum; transfere karşı değilim. Pahalı ve sırf şov olsun diye yapılan transfere karşıyım.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Serdar Adalı#Hasan Arat

BAKMADAN GEÇME!