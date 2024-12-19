Serdal Adalı: Hasan Arat'ı da Hüseyin Yücel'i de savcılığa vereceğim

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Dün Sports Digitale ve Sözcü TV’de açıklamalar yapan Adalı, "Mali Genel Kurul’da anlatılanla bugün önümüze gelen farklı. Dinlediğim hadiselerin yüzde 1’ini göreyim, ibra da etmeyeceğim. Savcılığa da vereceğim hepsini. Hüseyin Yücel’i de vereceğim. O yönetimde kim varsa, bu rezaletin hesabını tek tek soracağım” dedi.

"6 TANE FUTBOL AKLI OLMAZ"

Adalı şöyle devam etti: “Korkunç rakamlar! Normal ödemelerde 40 milyon euro açık var, 100 milyon euro daha... Transferlerden dolayı, bonservis ücretleri olsun, maaşlar olsun, bunları toparlayınca 100 milyon euro para harcamışlar ya da yükümlülüğün altına sokmuşlar Beşiktaş’ı. Beşiktaş’ın 3.5 sene gelecek 1 liralık geliri yok.

Hüseyin Bey ‘Bu futbolcuları cezalandıracağım, temizleyeceğim’ diyor. Hepsi bizim oyuncularımız, sezonu bu oyuncularla bitireceğiz. 2 başkan, 2 sportif direktör, 5-6 scout ekibi ayrı ayrı. Bu yönetimde 6 tane futbol aklı var. Beşiktaş’ta futbol aklı 1 tane olur.”

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"1. ADAY SERGEN YALÇIN! TALISCA'YI ALMAM"

Sergen Hoca birinci adayımız, ama henüz anlaşmadım.

Talisca transferi olmayacak, böyle bir lüksümüz yok.

Eski takımında 400 bin Euro alana 2.7 milyon verirseniz, git dediğinizde gitmez.

BAŞKA ADAY ÇIKMADI! ADALI İLE YÜCEL YARIŞACAK

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın başkan adaylığı için başvuru yaptığını duyurdu. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada “22-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı ile ilgili olarak, tüzüğümüz hükmü gereği genel kurulumuza katılma hakkına sahip en az 250 üyenin yazılı önerisi ile adaylık başvurusuna hak kazanan Sayın Hüseyin Yücel ve Sayın Serdal Adalı başkan adaylığı dilekçelerini vermiş ve geçici yönetim kurulu listelerini başkanlığımıza teslim etmişlerdir. Her iki adaya da başarılar dileriz” denildi.