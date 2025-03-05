Serdal Adalı: Galatasaray derbisini yabancı hakemle oynayacağız!

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbilerde yabancı hakemin görev yapmasını istediklerini, G.Saray derbisini bir yabancı hakemin yönetmesini beklediğini söyledi. Ekol TV’de, Candaş Tolga Işık’a konuk olan Adalı, “Daha önce de söyledim, iyi bir kapı açılmadı. Ama madem açıldı, G.Saray ve F.Bahçe derbilerini aynı hakem ekibi, ya da aynı kalitede hakemler yönetsin. TFF’ye dilekçe verdik. Olumlu olumsuz bir cevap gelmedi. Tahmin ediyorum önümüzdeki G.Saray maçını yabancı hakemle oynarız. Tüm sezonun yabancı hakemlerle oynanması fantazi olur. Nasıl baş edecek bu işle TFF!” dedi.

ORMAN VE ÇEBİ'NİN DERDİ BEŞİKTAŞ DEĞİL

Önceki dönemde birçok usulsüzlük olduğunu öne süren Adalı, şunları söyledi: “F.Bahçe'nin 700 bin Euro'ya yaptırdığı proje, bizde 1 milyon 400 bin civarında. Amatör şubelerin toplamdaki zararı 800 milyon lira. Beşiktaş’ın üstüne kene gibi yapışmışlar. Seçim zamanı gelsinler, buradan nemalansınlar. Sonuna kadar üstüne gideceğiz. Bir kuruş da görürsem gideceğim savcılığa. Fikret Orman'ın söylemleri, Ahmet Nur Çebi'nin cevap vermeleri hiç hoş değil. İkisinin de söyledikleri Beşiktaş’a zarar veriyor! İkisinin de derdi Beşiktaş değil. 'Adalı, Hüseyin Yücel’den borç istedi' iddiası deli saçması."

Haberin Devamı

HAK EDENİN KAZANDIĞI BİR YAPI YOK

Solskjaer çok mutlu. İnanılmaz pozitif. Futbolcular inanılmaz mutlu. 'Bunları temizle, yolla' dedikleri adamlar çatır çatır oynuyor. Futbolda hocanın bir ekibi var. Dortmund scoutunun başındaki Graf ve yine oradan bir Türk arkadaş var, o göreve başladı, Sercan Ergin. Dortbund'dan 2 kişi daha göreve başlayınca bu yapılanma bitecek. TFF’nin yönetiminden memnunum. Gözle görülür olmamakla birlikte yapı var da diyemem yok da diyemem, ters giden bir şeyler var. Hak edenin kazandığı bir yapı yok."

TRANSFERi DE SOSYAL MEDYA YAPSIN

Adalı, Cengiz Ünder transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili, “Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz isimleri onların bölgeleri için yerli futbolcu varsa diğer bölgeler için elimiz rahatlar fikriyle ortaya çıktı. Cengiz’den kaynaklanan değil, F.Bahçe’den kaynaklanan hadiseler oldu. Cengiz de işin açığı, ‘İstenmediğim yere gitmeyeyim’ demiş menajerine. Sosyal medyanın tepkisiyle ne adam alırım, ne adam veririm. Gelsin, transferi sosyal medya yapsın o zaman” diye konuştu.

Haberin Devamı