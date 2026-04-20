Serdal Adalı canlı yayında tek tek açıkladı: 'Çatlak bir Beşiktaşlı! Diğer teklifleri gösterdi'

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'da katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Serdal Adalı'nın sözleri;

Geldiğimizden beri 16 ayda, 300 Milyon euro para ödemişiz! Ziraat Bankası'nın ana parasını ödedik. Faiz kısmını da üç sene ödemeli vadeye yapıp, Emlak Konut'tan Dikilitaş projesi için gelecek gelire bağladık. Diğer bankayı da kapatabiliriz istersek... Dünyanın durumu, önümüze ne gelecek bilmiyoruz. Nisan ayında 22 Milyar civarında para alacağız Emlak Konut'tan, onu da götürüp tamamını kapatabiliriz. Ancak önümüzü görmek istiyoruz. Rakiplerimiz Bankalar Birliği'nden %35'ten çıktı ama %64'ten bankalardan para istiyorlar. Parayı öderiz ama sonra ne olacak? Burada sistem var.

BEŞİKTAŞ BUNU ÖDER

Bankalar Birliği'nden çıkacağız ama Dikilitaş temelini attığımız gün ve satışlar olduğu gün... Dikilitaş'tan gelen para ile borçları öderiz ama Beşiktaş üç sene sonra yine aynı duruma gelir! Bankalara borç 128 milyon dolardı, faiz ile 180 milyon dolar olacaktı. Şimdi 50 milyon dolar! Dört senede ödeyeceğiz, Beşiktaş bunu öder!

Haberin Devamı

3 GÜN SONRA TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI

Başkan oldum, üç gün sonra transfer dönemi başladı. O transfer döneminde kiralık almayı ben de bilirdim. 4,5 milyon euro limit vardı, zar zor 6 milyon euroya çıktık. Onu seçmedik, iki tane genç aldık. Parasını sponsorluklardan aldık, UEFA kuralları gereği söyleyemiyoruz ama aldık. Beşiktaş'a maliyeti olmadı. Çocuklar olmadı... Keny Arroyo üstün yetenek ama uyum sürecini atlatamadı. Bizim de hatamız olabilir.

5.5 MİLYON EURO KAR ETTİK

Medya ve camia olarak, futbolcularımızı kıymetsizleştirme çabası var! Tammy Abraham'a geldiği gün 'çöp' dediler. Zarar etmeyeceğimizi söyledim. 5,5 milyon euro kâr ettik ve Yasin Özcan gibi genç futbolcu aldık. Son kontratı olan oyuncu almayacağız. Bir kişi alabiliriz ama o da top oyuncu olursa, olur.

PROJELER LAZIM

Dikilitaş projesi, 17,1 milyar TL'den düşük olmayacak. Bunun yarısı bizim olacak. Müteahhit parayı götürdü ve yatırdı. 35-40 haciz çıktı, bunları temizlemeye çalışıyoruz. Allah izin verirse, bu ay 2,2 milyar para girecek kasaya. Hedef üç senede bitirmek. Dikilitaş'tan gelecek para ile yeni proje üreteceğiz. Başka türlü rakiplerle mücadele edemezsin. Bir rakip, 1.4 milyar dolarlık proje yapmış. Bir rakip 800 milyon dolar sermaye artışı yapmış. Bizim yaptığımız bir şey yok! Dikilitaş gibi bir şey daha yapmamız lazım. İstediğimiz futbol takımını yapana kadar bu projeler lazım. Tapuları arttırmak istiyoruz. Bu işler dünyada da böyle, sadece Türkiye'de değil! Dünyada da bunu emlak işine bağlamışlar.

Haberin Devamı

MUCI VE SEMİH'İN DURUMLARI

Yurt dışına kiralık gönderdiğimiz oyuncuların bazıları ile yollar ayrılacak. Ernest Muçi'nin opsiyonu 10 Mayıs'ta bitiyor. Semih Kılıçsoy'un da Haziran başı gibi bir şeydi. İnşallah ikisinin de opsiyonlarını kullanmazlar. Çünkü o paralara adam almak çok zor. İndirim konuşmadık.

TOURE İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM

El Bilal Toure için çok uğraştım. Beşiktaş'a çok gerekli bir futbolcu, çok düzgün bir çocuk ve almak istiyorum. Bunu biraz da kulübü (Atalanta) isteyecek... Atlayıp gideceğim ve başkanları ile görüşeceğim. Biraz sıkıntılı başkanları var. Devre arası görüştük, bitirelim üzerine... Ben ve hoca çok beğeniyoruz, umut bağlıyoruz. Başkanları ile tanıdık arkadaşlarımız çıktı, hallederiz diye konuştuk. Her transfer zor. Kalmasını arzu ediyoruz.

Haberin Devamı

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Sol kanat problemi var! Ricardo Quaresma'dan sonra gelen, gelecek kanat oyuncusunu ben de dahil, istediğimiz düzeyde görmüyoruz! Ama yok! Alacağız sol kanat... Sol bek eksiğimiz var. Kampa yetişti, yetişmedi baskısı yapmasınlar kimseye. Önümüzde Dünya Kupası var. Biz oynayan başarılı oyuncuları almak istedik. Yine öyle olacak. Emmanuel Agbadu yanına stoper alabiliriz. Orayı yedeklememiz lazım. Vedalaşma olursa, kiralık oyunculardan olur. Bonservisini aldığımız ama beğenmediğimiz bir oyuncu yok.

ORKUN KÖKÇÜ ÇATLAK BİR BEŞİKTAŞLI

Orkun Kökçü çatlak bir Beşiktaşlı! Beşiktaş ile yatıyor, Beşiktaş ile kalkıyor! Beşiktaş'ta şampiyonluk görmeden, ben git desem bile o gitmez! Pazarlığa kapalı bir futbolcu. Telefonda 'Beşiktaş'tan başka nereye geleceğim' dedi ve geldi. Önünde çok büyük fırsatlar vardı. Babası, bizden başka gelen teklifleri gösterdi. Avrupa, Suudi Arabistan... Gitmedi ama çocuk.

Haberin Devamı

GEDSON'U TAKİP EDİYORUM

En az 5 tane daha kaliteli transfer yapacağız. Orta sahaya olacak. Gedson Fernandes, Rusya'da mutlu. Futbol direktörleri ile arada konuşuyoruz ve mutlu. Ama bilmiyorum, her hafta gündeme geliyor. Çocuk orada futbolcunu oynuyor ve mutlu. Gedson'u takip ediyorum, acaba bilmediğim bir şey, mutsuzluğu mu var diye... Takımında Türk hoca da var, soruyorum. Mutlu olduğu söyleniyor.

KALECİ ALACAĞIZ

Ersin Destanoğlu ile henüz görüşmedik. İkinci yarı performansından memnunum. Kötü oynadığında çok eleştirildi. Bu çocuğun önünü kapattım! Vicdan yapıyorum! Devre arası gitmesine izin vermedim, o da kaldı. Çok eleştiriler oldu ona yönelik. Ondan önce de çok teklifler gelmiş, gitmeyeceğini söylemişler ve yine kalmış. Takımın en düşük maaş alanlarından biri. Bu sefer kal demeyeceğim, kalmak isterse yarın sözleşme imalarız. Ancak bir tane kaleci alacağız. Devre arası 17 tane kaleci ile görüşmedik. 15'i ile siz kafanızda görüştünüz. 3 kaleci ile görüştük ama olmadı. Kısmet de olmadı. Sergen Hoca da bu ekiple idare edebileceğini söyledi. Ben de başkan olarak risk almak istemedim. Allah esirgesin, Ersin'e bir şey olsa kalecimiz olmayacak mı? Rakiplerde görüyoruz, 'Hocamız istemedi, almadık' deniyor. Devis Vazquez'i Roma'dan aldık. Yeni sene için kaleci planımız var.

Haberin Devamı

İNŞALLAH BAŞARILI OLUR

Sergen Hoca kimi istediyse aldık, her halde memnundur durumda. Hoca ile abi-kardeş ilişkimiz var. Başkan-teknik direktör ilişkimiz yok. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kardeşini kaybetti, üzücü süreç geçirdi. İnşallah başarılı olur... Onun başarılı olması, bizim başarılı olmamız. İstediğimiz transferleri yaparsak, Allah'ın izniyle şampiyonluğa oynarız. Ciddi ve tek hedefe odaklanmış şekilde sezona başlamak istiyoruz.

SAMSUNSPOR MAÇI YORUMU

Dünkü maç hayal kırıklığı oldu! Yine eskisi gibi vurdum duymaz bir hava gördüm gibi... Perşembe günü kupa maçı var, kafada o maç var. Ümraniye'de motive eksikliğini sezer gibi oldum maç öncesi. Gereken yapıldı ama olmadı. Çok üzüldüm. Geçen seneki kadro olsa, bir savunman olur ama ikinci yarıdaki oynanan oyun ve sahadaki futbolcu kardeşlerimin duruşunu beğenmedim. Onu da söyleyeceğim kendilerine.

BEDAVA BİLE ALMAM

Jota, Cengiz Ünder ve Kristjan Asllani'nin bonservisleri konusunda henüz bir karar yok. Ancak şunu söyleyeyim, çıkıp sahada kendini vermeyen futbolcuyu bedava bile olsa Beşiktaş'a almam! Yaz transfer dönemi için bütçe belirlenmedi, ucu açık! Ne gerekiyorsa yapacağız!

BU MHK İLE GİTMEZ

Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz, tek hedefimiz bu ama bu hakemlerden korkuyoruz! Yine bunlar yönetecek, uzaydan hakem gelmeyecek! Elimiz yüreğimizde, endişeliyiz! Mevcut MHK Başkanı yardımcısı ve bu ekip ile bu iş düzelmez! 18 takım da şikayetçi? Böyle bir şey olabilir mi? TFF Başkanı 'VAR'daki hatayı kabul etmem' dedi. Olmuyor mu VAR'da hata? Oluyor... Türk futbolu bunları düzeltmeli. TFF, bu kadar şikayetten sonra MHK ile ilgili bir çare bulacaktır! Önümüzdeki sene bu MHK ile gitmez! Bunu herkes böyle bilsin!