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Serdal Adalı: 'Biz hazırız, Salah'ı bekliyoruz!'

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Salah
Serdal Adalı: Biz hazırız, Salahı bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 07:00

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mısırlı yıldız futbolcunun transferindeki son durumu açıkladı.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohammed Salah transferi konusunda mutlu son için beklemeye geçtiklerini söyledi.

Haber1903’ten Murat Özen’e açıklamalar yapan Adalı, transferde gelinen sondurumu açıklarken, “Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Son olarak, tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakare ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik” dedi.

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Kısa sürede yanıt gelecek

"Salah'a ve menajerine kararlarını kısa süre içerisinde bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik” diyen Adalı şöyle devam etti: “Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, Salah’ta gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini bekliyoruz.”

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Serdal Adalı: Biz hazırız, Salahı bekliyoruz

Ahmed Hassan’dan müjde

Öte yandan Beşiktaş’ın eski Mısırlı yıldızı Ahmed Hassan da sosyal medya hesabından Beşiktaşlı taraftarları sevindirecek bir açıklama yaparken, “Anlaşma tamamlandı. Kısa süre içinde duyurulacak” ifadelerini kullandı. Kasımpaşa formasını giyen Kerem Demirbay da transfer için “Salah’a saygım sonsuz. Kıyaslama yapmıyorum. Ama bu lige daha önce çok önemli oyuncular geldi. Drogba ve Sneijder gibi isimler geldi. Emre Belözoğlu ve Arda Turan gibi bizim değerlerimiz vardı” ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Salah

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