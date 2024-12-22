Serdal Adalı: Beşiktaş’ın seçimi keşke yarın olsa

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Beşiktaş’ta başkan adayı Serdal Adalı, Alanya maçını tribünde izlediğini belirtirken “İnsanın canı sıkılıyor. Kendimden daha çok taraftarın üzüntüsü beni daha çok üzüyor. Son 1-1.5 ayda masa devrildi de her şey dağıldı görüntüsü var. Keşke seçim yarın olsaydı da bir an önce müdahale etme şansı olsaydı. Beşiktaş’ın artık bir saniye bile kaybedecek vakti kalmadı” dedi.

PAZARTESi GELiYOR

Adalı taraftarın takımı nasıl düzelteceğini sorduğunu hatırlatırken şunları söyledi: “Futbolla ilgili kesin çizgilerimiz belli. Sportif direktör konusu maalesef Türkiye’de uygulamak çok zor. Bir saha içine inmeyen, inme ihtimali de olmayan, kadro mühendisliğinde başarılı, scout ekibini de yönetecek bir futbol adamı ile anlaşmak üzereyiz. Yabancı birisi. Pazartesi geliyor. Sportif direktör değil. Scouting’in başına gelecek. Daha önceden tecrübeli. Kafamızdaki yeni futbol planlamasını yönetecek kapasitede bir arkadaş.”