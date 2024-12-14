Serdal Adalı: Beşiktaş mayısa kadar daha kötü olmasın diye adayım

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Adalı aday olma gerekçesi için “1 yıllık peri masalında suçlu ortaya çıkmadan, oldu bittiye getiriliyor. Bu yüzden mayısı beklemeden aday oldum. Mevcut ellerde kalacak Beşiktaş, Mayıs ayına kadar çok daha kötü duruma gelecek” dedi.

Son 1 ayda yaşananların Beşiktaş’ın itibarına leke sürdüğünün altını çizen Adalı “Beşiktaş’ın borcu bir yılda %45 arttı. Mayıs sonuna kadar 50 milyon Euro, 2025 Aralık sonuna kadar yine bir 50 milyon Euro açık var. Toplam 100 milyon Euro. Önümüzdeki 3.5 sezonun gelirleri de kırdırılmış. Artık algılarla yaratılan bu illüzyondan kurtulalım” dedi.

"TÜM PLANLAR 3,5 YIL İÇİN"

Kartal’ın eski 2. başkanı tüm planları 3.5 yıl için yaptıklarının altını çizerek “1.5 senede hayalimizdeki Beşiktaş’ı meydana getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:

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"TRANSFER SPONSORLA OLACAK"

Yıldız transferi, dünyaca ünlü hocalar telaffuz edersem, bana da inanmayın. Takımın transfer ihtiyacı var, gerekli gayreti göstereceğiz. Ancak ocak dönemindeki hamleleri camianın insanları ve sponsorlarla çözeceğiz. Bunun görüşmelerini yaptık. 5 futbolcunun maliyeti de 100 milyon Euro’ya yakın. Tek bir sezonu çöpe atmadan doğru adımlarla takıma geliştirerek Beşiktaş’ı ayağa kaldıracağız. Arabesk söylemlerle taraftarlarla oynamayacağız.

"BİZE AYAK UYDURURSA YÜCEL BUYURSUN GELSİN"

Serdal Adalı "Başkan, 2. başkan entrikalarından çok sıkıldık. Sayın Hüseyin Yücel tek bir açıklama bile yapamadı. Tam manasıyla ‘ölü taklidi’ yaptı” derken, seçimdeki rakibi ile birleşme olup olmayacağı ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Hüseyin Bey ile yoğurt yiyişimiz çok farklı. Bizim şartlarımızda görev almak isterse, buyursun gelsin."

"TOPRAKTEPE İLE SEZON SONUNA KADAR DEVAM"

"Yeni bir teknik direktör arayışı içinde değiliz. Serdar Topraktepe ile sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Kendisini başarılı buluyorum. Derbide camiamızı sevindirdi ama bir çiçekle bahar gelmiyor."

"SEÇİMİ KİM KAZANIRSA KAZANSIN TALISCA'YI ALMASIN"

"Talisca cafcaflı transferlerden biridir. Şu anda Beşiktaş’ın böyle bir lüksü yok. Çok iyi, faydalı transfer olacak ama sırf ismi var diye bir transfer yapmayacağız. Yani kim olursa olsun yapmaması lazım! Hüseyin Bey cebinden yapıyorsa yapsın."

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