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Serdal Adalı ateş püskürdü! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yabancı VAR talebi

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#Serdal Adalı #Beşiktaş#TFF
Serdal Adalı ateş püskürdü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yabancı VAR talebi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 15:06

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adalı, MHK'nin değişmesinin gerektiğini ifade ederken, Fenerbahçe derbisi için yabancı VAR talebinde bulunduklarını aktardı.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF ile görüşmede bulundu. Adalı, görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Serdal Adalı'nın açıklamasından önemli notlar şu şekilde oldu:

"2 senedir bu MHK başkanı ile ilgili, yine söylüyorum, iyi insan olabilir, beceremiyor. Altında çalışan ekibe de hakim değil. Önüne veriyorlar listeyi, 'bunu buna verelim' diyor. Hakim değil.

Ya da hakikaten çok kötü niyetli. Beşiktaş ile alıp veremediği bir durum var. Beşiktaş'ın da alıp veremediği bir durum çıkar o zaman.

Serdal Adalı ateş püskürdü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yabancı VAR talebi

Federasyon, elinden gelen her şeyi yapmak için mücadele veriyor. Yabancı VAR talebi olabilir, en azından geçtiğimiz haftaki rezilliği yaşamamış oluruz.

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VAR'da, gözünün önünde. Tokatı görüp hakem çağırmayacaksan, bunda iyi niyet aramam."

"Bu MHK başkanı burada durdupu müddetçe maalesef Türk futbolu 1 adım daha... TFF'nin yaptığı güzel işleri de gölgeliyor maalesef. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi de engelliyor.

Geçen hafta Fenerbahçe yaşadı, bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak."

Serdal Adalı ateş püskürdü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yabancı VAR talebi

"İki senedir 'hakemleri yeniledik, hakem kadrosu yağtık, yetiştirdik, eğitimci, Portekizli eğitimci' falan. Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor.

Geçtiğimiz sezon kupa maçında, bu haftaki hakemi hatırlıyorsunuz. Özellikle maçımıza verdi, şüphem yok, iyi niyetle yapmadı. Artık dünyaya da rezil olduk. Tokat olayı, yani ne futbolun içinde olan bir şey... Yani söyleyecek tek kelime bulamıyorum. Yerli futbolcu olsaydı onun anlaması daha kolay olurdu."

Serdal Adalı ateş püskürdü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yabancı VAR talebi

"Ne diyeceğimi bilmiyorum ama iyi niyet  falan yok. Öyle olması gerekiyordu falan, keşke bizim içerideki maçımıza verseydiniz, orada yapsaydı bu rezillikleri, özellikle VAR'daki arkadaşlar.

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Süper Lig'den, 1. Lig'den, 2. Lig'den en az 35 başkan aradı. Alt liglerde de rezillikler var. Oraya da bakmak lazım. Bugün itibarıyla inandığım şey TFF Başkanı da TFF Yönetim Kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar, buna inandım artık, bir şey yapamıyorlar!"

Serdal Adalı ateş püskürdü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yabancı VAR talebi

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ EDECEĞİM

"İyi olacağını söylüyorlar, şu kadarcık bile sabrımız kalmadı artık. Bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim, Sayın Cumhurbaşkanımız'a arz edeceğim bu hakem konularını.

TFF, MHK başkanını görevden alamıyor. Anladığım bu. Türkçesi bu. Öyle görünüyor."

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FENERBAHÇE 'EVET' DERSE YABANCI 'VAR'

Serdal Adalı: "Fenerbahçe tarafı bizimle aynı şeyi düşünüyorsa yabancı VAR talebi olur, geçen haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Hakem de görmeyebilir, iyi niyetle anlayalım ama VAR'da, gözünün önünde! Tokadı görüp hakemi çağırmayacaksan iyi niyet aramam. Hedefli, tembihli yollanmış bir arkadaş. TFF'ye söyledim, Fenerbahçe de 'evet' derse yabancı VAR talebimiz var."

 

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#Serdal Adalı#Beşiktaş#TFF

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