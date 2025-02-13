Serdal Adalı: Artık transferlerde hata lüksümüz yok

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ARA transfer dönemini geleceğe yönelik iki genç yetenek alarak kapatan Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı “Beşiktaş’ın geleceğini teminat vererek ve ödemeleri ileri tarihlere atarak harcama yapma ve göz boyama devri bitti” dedi.

Elan Ricardo ve Keny Arroyo’nun imza töreninde yaptığı açıklamada önceki yönetimleri eleştirerek “Son üç sezonda yapılanların ceremesini hala çekiyoruz. Artık transferlerde hata yapma lüksümüz yok” diyen Başkan Adalı’nın sözlerinden satır başları şöyle:

İSTEDİĞİMİZ kadro kalitesine ve derinliğine kavuşmak için en az 3 transfer dönemine ihtiyacı bulunuyor. İki çok iyi genç isim aldık.

KULÜPTE KAOS VARDI

SEÇIM sonrası kulübe geldiğimizde ve işlerin içine girdiğimizde beklediğimizin 2 katı kötü bir tablo ile karşılaştık. Kaos vardı. İhalesiz alımlar gördük. Bunlarla ilgili savcılığa başvurduk.

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ALTYAPI ve amatör branşlarımız 104 milyon TL zarardan 709 milyon TL zarara ulaşmış. Biz bu konuların peşini asla bırakmayacağız.

TÜM alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Borç 1 yılda 8 milyar TL’den yaklaşık 15 milyar TL’ye çıkarılmış. Önümüzdeki 3 yılın tüm gelirleri kullanılmış.