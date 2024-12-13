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Serdal Adalı: Adaylık için gerekli imza sayısına ulaştık

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Seçim
Serdal Adalı: Adaylık için gerekli imza sayısına ulaştık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 19:53

Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan eski yöneticilerden Serdal Adalı, adaylık için gerekli imza sayısına ulaştığını bildirdi.

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Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın başkanlık makamına aday olabilmemiz için genel kurul üyelerimizden alınması gereken imza sayısına ulaştık. Olumsuz hava şartlarında, işlerinden, ailelerinden, zamanlarından feragat edip Beşiktaş adına birlikte yola çıkmamız için imza veren genel kurul üyelerimize tüm kalbimle teşekkür ederim. Bizlere verdiğiniz bu desteği boşa çıkarmayacak, bize inanan hiçbir Beşiktaşlıyı mahcup etmeyeceğiz. Saygı ve sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Seçim

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