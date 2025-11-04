Serdal Adalı açıkladı: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın akıbeti belli oldu!

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalar yaptı.

İşte Adalı'nın açıklamaları;

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞAN İŞLER YAPTIK"

"Bu koltuk sorumluk ister, ben bunun için buradayım. Ben bu emeğin üzerine kimsenin gölge düşürmesine izin veremem. 10 aylık süreçte tüm zorluklara rağmen Beşiktaş'a yakışan işler yaptık. Hem icra masalının aslını anlatacağım hem de bir açıklama yapacağım."

"15 SENEDİR BİR GÜN BİLE VAZGEÇMEDİM"

"Bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda gururla çıkıyorum. Üzülerek; çünkü Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi son günlerde birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boşa harcanıyor. Ben, 15 senedir Beşiktaş'tan bir gün bile vazgeçmedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır. Ben bunu taşımak için buradayım, kaçmak için değil."

"BİR BU KALMIŞTI!"

"Bir camianın onurunu korumak için emek veren insanlar, göz göre göre böyle bir yanlışa izin verir mi? Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bir bu kalmıştı! Bunu da yaşayalım. Hiç kimseden çekincemiz yok. Beşiktaş'a hizmet edenin alnı ak olur, biz de alnımız açık bir şekilde bunu yaparız."

"ÖNCEDEN KURGULANMIŞ CİDDİ BİR OPERASYON"

"Her şey önceden kurgulanmıştı. Yıllardır aynı oyun ve aynı oyuncular. Beşiktaş seyirci değil ve bu oyunu ezberledi. Bu ciddi bir operasyon! Amaç Beşiktaş'ı tekrar seçime götürmek, istikrarsız yapmak. Bizim geliştirdiğimiz projelerde gözleri var. Beşiktaş'a kazandırdığımız hisselerin peşindeler. Amaçları Beşiktaş'ın kaynaklarının kimlerin elinde olacağının kontrolü vermek. Amaçları Beşiktaş değil, kaynakları ama biz buna izin vermeyeceğim."

"BAŞKAN OLMAK İSTEYEN ÇIKSIN, BORÇSUZ ŞEKİLDE DEVREDECEĞİM"

"Başkan olmak isteyen çıksın, vizyonunu anlatsın. Camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kasiyer basamağı değildir. Burayı temiz kalbiyle yönetecek, geçmişle ve gelecekle hesabı olmayan, Beşiktaş'ı şahsi beklentiler için kullanmayacak başkan adayını ilk ben destekleyeceğim. O gün geldiğinde Beşiktaş'ı borçsuz şekilde devredeceğim."

"KORKUYORSUNUZ, KORKUN"

"Beşiktaş kongrelerini iş, sektör halinde getirdiniz! Bu düzenin bozulacağından korkuyorsunuz, korkun! Beşiktaş'ı size malzeme etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı kurumsal bir yapıya kavuşturduk. "Ben yaptım" devri bitti!"

"TARİHİN EN BÜYÜK BORÇ ÖDEMESİNİ YAPTIK"

"Tartışmalı 20 gün... Kulübün en büyük borç ödemesini yaptık, kurumsal yapı reformunu başlattık. Beşiktaş, artık geleceğini planlayan bir kulüp. Beşiktaş tarihinde kim 10 ayda bu kadar icraat yapmış? Söz değil, iş ürettik. Bizim de hatalarımız oldu. Benim de oldu. Kongrede de oldu. İletişim hataları yaptık. Taraftar yanım, bazen yöneticiliğimin önüne geçti. Heyecana kapıldım. Şampiyonluk kelimesini erken kullandım. Bizim hedefimiz her zaman kupa ama gerçeğimiz temeli sağlam bir yapılanmadır."

"MÜCADELEMİZ KOLTUK DEĞİL, BEŞİKTAŞ"

"Beşiktaş'ın tek kuruşuna, tek değerine sahip çıkmaya devam edeceğim. Bizim mücadelemiz koltuk için değil, Beşiktaş'ın geleceği için. Bunu herkes bilsin. Ben buradan giderim, problem değil, benim gitmem de mesele değil. Mesele bu koltuklara çıkar sevdası ile çıkanlar. Siz bu kötülükleri bana değil, Beşiktaş'a yapıyorsunuz. Beşiktaş'ı karanlığa çekmek isteyenlere karşı buradayız, dimdik ayaktayız!"

SERGEN YALÇIN

"Sergen Hocamız ile ilgili birçok şey söyleniyor. Sergen Hocamız görevinin başındadır ve en ufak bir problemimiz yoktur."