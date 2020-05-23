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Futbol
Haber Giriş: 23.05.2020 - 23:43,Son Güncelleme:

Sercan Yıldırım'dan Survivor'da Burak Yılmaz ve Bursaspor yorumu!

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Sercan Yıldırım'dan Survivor'da Burak Yılmaz ve Bursaspor yorumu!
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Survivor yarışmacılarından Sercan Yıldırım, 'Anlat Bakalım' yarışmasında Burak Yılmaz ile partner olmalarını değerlendirdi. Ayrıca Yıldırım, Bursaspor hakkında da kısa bir açıklama yaptı.

Galatasaray ve Bursaspor ile Süper Lig şampiyonlukları yaşayan Sercan Yıldırım, TV8'de yayınlanan Survivor'da dikkat çeken ifadeler kullandı.

ŞAMPİYONLUK HABERİNİ ALABİLİRDİM

Bursaspor'un durumunu değerlendiren Sercan Yıldırım, "Koronavirüs olmasaydı belki şu anda Survivor'da Bursaspor'un şampiyonluk haberini alıyor olabilirdim" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ İLE BİRBİRİMİZE LAKAP TAKMIŞTIK

Sercan Yıldırım, bayramda yayınlanacak 'Anlat Bakalım' yarışmasında Burak Yılmaz ile partner olmasını ise "Burak Yılmaz ile birbirimize lakap takmıştık. Ben ona 'Başkanım' diyorum." şeklinde yorumladı.

Sercan Yıldırımdan Survivorda Burak Yılmaz ve Bursaspor yorumu

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