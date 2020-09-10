Sercan Yıldırım'dan olay itiraf! "Survivor'da Aycan'la aramızda..."

Survivor 2020'nin ünlü yarışmacıları Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç ve Ardahan Uzkanbaş, Youtube'da yayınlanan Sorgu Odası programına konuk oldular.Ertem Şener'in sorularını yanıtlayan ünlüler, çok konuşulacak açıklamalarda bulundular. Aycan Yanaç: Ben Ardahan'ı çok seviyorum arkadaş olarak. Onun tarafından bir şey oldu mu bilmiyorum.Ardahan: Aycan hoş bir kızdır, güzeldir ama o derece bir şey olmadı hiç.Ardahan: O gece uyumadım. Ben hariç Fatih hoca kime selam gönderseydi ben bitmiştim orada. İzlenimim Sercan kırıldı.Sercan Yıldırım: Fatih Terim kızdığı için bana selam yollamamıştır. Şu anki aklım olsa daha farklı bir kariyer çizerdim.10 sene önce olsa aynı hataları kesinlikle yapmazdım. Arda Turan'ın yerinde belki de ben olacaktım.Yunus Emre'yi kardeşim gibi görüyordum. Kardeşim Tezcan'ı görüyordum onda. İletişim ödüllerinde ağladım, herkesin içinde değil ama tek başıma ağlıyordum.Sercan Yıldırım: Kesinlikle hak etti. Finalde tribünde Cemal Can'a 15 tane oy attım. Sercan Yıldırım: O kadar duygunun içinde 'mı acaba' falan bile olmadı. Belki de işte futbolcu-futbolcu, o yakıştırmalar bence oradan geliyor. Onun dışında hiçbir şekilde olmadı. Futbolcu futbolcuya benzer ya. Bir futbolcu tribi vardır. O tribi Berkan ya da Barış bilemez. Aycan'ın ben saha içindeki tribini anlıyordum. Zaten o yüzden sarılıyorduk. Aycan Yanaç: İlk duyduğumda üzüldüm. İkincisi şok oldum. Survivor'a giderken milli takımla ilgili bir problemim yoktu. Böyle bir şey olsa tabiki milli takımı seçerdim. Survivor yokken hayatımda futbol vardı. Hala futbol var. Milli takıma gelmişsin, böyle bir yalanı nasıl söylersin sen. Oyunculuk yapamam. Mankenlik falan, benim hayatımda sadece futbol olsun.