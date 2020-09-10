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GeriFutbol Sercan Yıldırım'dan olay itiraf! "Survivor'da Aycan'la aramızda..."
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 13:37 | 

Sercan Yıldırım'dan olay itiraf! "Survivor'da Aycan'la aramızda..."

Fatih Terim ve Arda Turan sözleri...

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Survivor 2020'nin ünlü yarışmacıları Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç ve Ardahan Uzkanbaş, Youtube'da yayınlanan Sorgu Odası programına konuk oldular.

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Ertem Şener'in sorularını yanıtlayan ünlüler, çok konuşulacak açıklamalarda bulundular.

3ARDAHAN, AYCANDAN HOŞLANIYOR MUYDU
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ARDAHAN, AYCAN'DAN HOŞLANIYOR MUYDU?

Aycan Yanaç: Ben Ardahan'ı çok seviyorum arkadaş olarak. Onun tarafından bir şey oldu mu bilmiyorum.

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Ardahan: Aycan hoş bir kızdır, güzeldir ama o derece bir şey olmadı hiç.

5FATİH TERİMİN SELAM GÖNDERMESİ
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FATİH TERİM'İN SELAM GÖNDERMESİ

Ardahan: O gece uyumadım. Ben hariç Fatih hoca kime selam gönderseydi ben bitmiştim orada. İzlenimim Sercan kırıldı.

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Sercan Yıldırım: Fatih Terim kızdığı için bana selam yollamamıştır. Şu anki aklım olsa daha farklı bir kariyer çizerdim.

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10 sene önce olsa aynı hataları kesinlikle yapmazdım. Arda Turan'ın yerinde belki de ben olacaktım.

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Yunus Emre'yi kardeşim gibi görüyordum. Kardeşim Tezcan'ı görüyordum onda. İletişim ödüllerinde ağladım, herkesin içinde değil ama tek başıma ağlıyordum.

9CEMAL CANIN ŞAMPİYONLUĞU
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CEMAL CAN'IN ŞAMPİYONLUĞU

Sercan Yıldırım: Kesinlikle hak etti. Finalde tribünde Cemal Can'a 15 tane oy attım.

10AYCAN - SERCAN YAKIŞTIRILMASI
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AYCAN - SERCAN YAKIŞTIRILMASI

Sercan Yıldırım: O kadar duygunun içinde 'mı acaba' falan bile olmadı. Belki de işte futbolcu-futbolcu, o yakıştırmalar bence oradan geliyor.

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Onun dışında hiçbir şekilde olmadı. Futbolcu futbolcuya benzer ya. Bir futbolcu tribi vardır.

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O tribi Berkan ya da Barış bilemez. Aycan'ın ben saha içindeki tribini anlıyordum. Zaten o yüzden sarılıyorduk.

13MİLLİ TAKIMA ALINMAMASI
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MİLLİ TAKIMA ALINMAMASI

Aycan Yanaç: İlk duyduğumda üzüldüm. İkincisi şok oldum. Survivor'a giderken milli takımla ilgili bir problemim yoktu.

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Böyle bir şey olsa tabiki milli takımı seçerdim. Survivor yokken hayatımda futbol vardı. Hala futbol var.

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Milli takıma gelmişsin, böyle bir yalanı nasıl söylersin sen. Oyunculuk yapamam. Mankenlik falan, benim hayatımda sadece futbol olsun.

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