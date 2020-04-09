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GeriFutbol Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşle şampiyonluğu hatırlattı
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Futbol
Haber Giriş: 09.04.2020 - 00:19,Son Güncelleme:/

Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşle şampiyonluğu hatırlattı

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Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşle şampiyonluğu hatırlattı
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Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, kazandıkları oyun sonrasında Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğa dair konuştu.

Süper Lig'in 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe ile son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, uzun yıllar sonra bir ilki başararak Süper lig de şampiyon olan ikinci Anadolu kulübü olmuştu.

Bu şampiyonlukta pay sahibi olan Sercan Yıldırım, şimdilerde Survivor 2020 ünlüler takımında mücadele ediyor.

Gönüllülere karşı 8-2 geriye düştükleri oyunu müthiş bir geri dönüşle 10'a 9 kazanan ünlülerde Sercan Yıldırım, Bursaspor ile geri dönüşlere alışkın olduğunu belirtti.

Şampiyon oldukları sene Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı maç çevirdiklerini hatırlatan Sercan, "Ben Bursaspor'da şampiyon olduğumda İnönü'de Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı maç çevirdik. Bir Anadolu kulübünün şampiyonluğu çok büyük. Geri dönüşlere alışkınım." ifadelerini kullandı.

Sercan Yıldırım, Survivordaki müthiş geri dönüşle şampiyonluğu hatırlattı

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