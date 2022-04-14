Sepulveda rüzgar gibi geçti!

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Bu yıl ‘Tarihe ve Doğaya Saygı’ temasıyla düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 4. etabı dün koşuldu. İzmir’in Konak ilçesinden, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Mu- harrem Kasapoğlu’nun verdiği startla başlayan yarışta sporcular, 152.1 kilometrelik İzmir-Manisa etabında pedal çevirdi. Bakan Kasapoğlu’nun son 25 kilometresini etabın içinden izlediği yarışta, Drone Hopper-Androni takımından Eduardo Sepulveda, 3 saat 48 dakika 38 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Spil Dağı sporcuları çok zorladı

4. etabın Spil Dağı bölümü bisikletçileri bir hayli zorladı. Ortalama eğimin yüzde 7 olduğu 14 kilometre boyunca yokuş çıkan sporcular, bin 200 metre yüksekliğe çıktı. Arjantinli Sepulveda, finişe 4 kilometre kala müthiş bir atak yaptı. Arkea Samsic takımının Kolombiyalı tırmanıcısı Naira Quintana peşine takıldıysa da yetişemedi ve Sepulveda finiş çizgisini tek başına geçti. Yarışta İsrael-Premier Tech’ten Patrik Bevin ikinci, Lotto Soudal’dan Harm Vanhoucke üçüncü oldu.

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Bugün Manisa-Ayvalık koşulacak

Eduardo Sepulveda, dünkü yarışta elde ettiği birincilikle genel klasmanda liderliğe yükselerek hem turkuaz mayo hem de kırmızı mayonun sahibi oldu. Beyaz mayoyu, Sakarya Büyükşehir Belediyespor’dan Vitaly Buts giyerken, yeşil mayo Alpecih-Felix’ten Jasper Philipsen’de kaldı. 25 takımdan 161 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na (Tour of Türkiye), bugün koşulacak 191. 7 kilometrelik Manisa-Ayvalık etabı ile devam edilecek.