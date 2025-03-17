Sepsi evinde, Deportivo deplasmanda kazanır! İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları…

Haberin Devamı

Castellon - Deportivo La Coruna: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçeneği bulunan Castellon - Deportivo La Coruna mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %15’i konuk ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Halil Demirkan’ın Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Johan Plat yönetimindeki Castellon, geçtiğimiz hafta Elche'ye 3-1 mağlup olmuştu. Küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan Castellon, mücadeleden galibiyetle ayrılarak haftayı daha rahat bir bölgede tamamlamanın peşinde olacak. Deportivo ise bu haftaya kadar dengeli bir performans sergiledi. Geçtiğimiz hafta Cordoba ile 1-1 berabere kalan Deportivo, ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkarmıştı. Hedefleri doğrultusunda iyi bir sezon geçiren iki ekibin mücadelesinde karşılıklı goller göreceğimizi düşünüyorum.



Sepsi - Gloria Buzau: Maç Sonucu 1

Haberin Devamı

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Sepsi - Gloria Buzau mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %43’ünün tahmini karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Editörü Sezer Kenar’ın Tercihi: Maç Sonucu 1

Geçen sezon Şampiyonluk Turu’nda mücadele eden Sepsi, bu sezon ise 7. sırada ligi noktaladı ve Şamp. Turu’na kalmaya hak kazanamadı. Ancak yine de fena bir performans çizmediler. Buzau, ise ligi son sırada bitirmişti. Özellikle deplasmanda çok kötü durumdalar. 9 maçtır kaybediyorlar. Sepsi, bu sezon rakibini hem içeride hem deplasmanda yenmişti. Ben bir galibiyet daha alacaklarını düşünüyorum.



Bayern Münih - Ratiopharm Ulm: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Bayern Münih - Ratiopharm Ulm mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %16’sı ev sahibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Gökhan German’ın Tercihi: Ev Sahibi 83.5 Üst

Nice, 6 maç sonra ilk kez kaybetti. İkinci sıra için iddiasını sürdürmek isteyen ev sahibinde Sanson, Moffi, Ndombele sakat, Clauss cezalı. Son maçında Reims'i yenen Auxerre'de Coulibaly ve Buayi-Kiala sakat. Akpa ise cezalı. Ev sahibi galibiyete daha yakın.



Tek Maçtan Yatanlara %10 Misli Puan Hediye

Haberin Devamı

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…