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GeriFutbol Şenol Güneş'un tercihi 'Buz Tutan Gölde Futbol'
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 14:17 | Son Güncelleme:

Şenol Güneş'un tercihi 'Buz Tutan Gölde Futbol'

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Şenol Güneş'un tercihi 'Buz Tutan Gölde Futbol'
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A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güneş, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Şenol Güneşun tercihi Buz Tutan Gölde Futbol

Şenol Güneş, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme Engelli Hastayla İletişim", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz Tutan Gölde Futbol" ve yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" isimli fotoğraflarını seçti.

 

Şenol Güneşun tercihi Buz Tutan Gölde Futbol

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