Şenol Güneş'ten Türkiye-Azerbaycan maçı yorumu! 'Ders oldu'

Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Yarı tatil, yarı hazırlık dönemini yaşıyoruz. Bu anlamda yeni arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Birçok konuyu değerlendirerek antrenmanları değerlendiriyoruz, bazılarını riske etmiyoruz, bazılarının üstüne gidiyoruz.

BİZİ ZORLADILAR

Tatil havasında bu tip maçları oynamak kolay değil. Son durumu, 1 Haziran'da kadro olarak açıklayacağız. Rakibimiz, son 3 maçına kadar zor mağlup olan bir takımdı. Bugün de zaman zaman iyi çıktılar, bizi zorladılar. Biz de başlarda hata yaptık.

TARİHİMİZDE İLK DEFA...

224 galibiyet, 224 mağlubiyet varken, ilk defa artıya geçtik. Tarihimizde ilk defa galibiyet - mağlubiyet derecemizde öne geçtik. Hep geriden gelen, mağlubiyetleri fazla olan bir Türkiye vardı, bu bakımdan sevindirici.

BİZİM İÇİN DERS OLDU

Bizim için de bir ders oldu, grup maçları daha farklı olacaktır.

ALTAY'IN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Halil Akbunar'ın sakatlığı darbeye bağlı. Bağlarda bir şey var mı bakacağız. Ciddi olmamasını umuyorum. Altay'ınki de darbeye bağlı, onunki ciddi değil. İkisine de geçmiş olsun diliyorum