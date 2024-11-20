Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

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Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile Teknik Direktör Şenol Güneş, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret ederek, bordo-mavili takımı takip eden muhabirlerle sohbet etti. Takımdaki oyuncuların enerji ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularının niyetinden asla şüphesinin olmadığını söyledi. Güneş, "Oyuncuların hepsi efendi, problemli değiller. 'Bana ne, yenildik' demiyorlar. Şu ana kadar yine de kaybettiğimiz puanların en az yarısını kaybetmememiz gerekiyordu. Burada sorumluluk bana ait. Şu an burada olan oyuncuların, enerjisi ve motivasyonu çok yüksek. Hatta 19 yaş altı takımıyla bir maç oynadık. Sonra kendi aramızda da bir çift kale maç oynadık. 2 maçta da yapmak istediklerimizi çok iyi bir şekilde uygulayan bir takım vardı. Ama tabii ki bunu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Şu an önceliğimiz devre arasına kadar süreçte iskelet kadromuzun en azından 6-7 oyuncu kısmını netleştirmek ve ardından bir değişim olacaksa burada onu yapmak. Ama şunu da çok iyi biliyorum. Transfer tek başına çözüm değil, bu oyuncu grubundan kazanabileceğimizden en iyisini kazanmamız gerekiyor" dedi.

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"Biz istikrarlı ne kadro, ne oyun tutturamadık"



Şenol Güneş, takımda istikrar sağlayamadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz istikrarlı ne kadro, ne oyun tutturamadık. Zaten normalin altında işler yapıyoruz. Buradaki oyuncuları da görmüş oluyoruz. 'Oyunculardan gidenler olabilir' dememin sebebi şu. Elimizdeki her oyuncu gidebilir. Oyunculara 'gidin' demiyorum, 'oynayın' diyorum. Oynayamazsanız da size yardımcı olacağız. Çünkü bu kulüp yapılanma yapacak. Katkı yapan kalsın biz bir kadro yapacağız. Şimdi sayıyı azaltarak yaptık. Denswil, Orsic, Bardhi milli takımda. Şimdi geldiler bunların bir değeri var. Katkı veremeyince bir kulüp bulup para alamaz mı? 'Git idman da yap' diyorum, 'ha gel burada da seni çalıştırayım' dedim."



Draguş ile alakalı çok şeyler yazılıp çizildiğini aktaran Güneş, "Onun ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Ancak oynamak istiyor. Bazı sorunları vardı, bunlar çözüldü. Oynadığı pozisyonlarla alakalı bir şikayeti de yok" ifadelerini kullandı.



Şenol Güneş, teknik ekibe yeni isimler katılıp katılmayacağına ilişkin ise "Mehmet Hocayı (Kulaksızoğlu) daha önce de söyledim, devre arasında değerlendirmeyi düşünüyorduk onu, bugün gelecek. Sosyal İlişkilerden sorumlu olacak. Yattara, daha önce buraya geldiği zaman bana ziyarete gelmişti. O da o zaman akademide çalışıyordu. Bana Trabzonspor'da staj yapmak istediğini söyledi. Biz de kabul ettik. Burada bir süre kalacak, antrenmanları takip edecek" dedi.



Savunma bölgesinde sakatlıklarla ilgili bilgiler veren Güneş, "Serdar idmana katıldı, oynaması zor ama eldeki oyuncular var. Savic iyiydi, Fenerbahçe maçında risk olur diye oynatmadım sonra Rize maçı olmadı. Şimdi yine bir tedirginlik hissediyor. O da soru işareti. Hüseyin, uzun süre yoktu. Bazı eksikleri vardı, şu an döndü aramızda. Bir değişim olacak" dedi.



"Mevkilerin durumuna göre oyuncu alacağız"



Teknik Direktör Şenol Güneş, transfer çalışmaları konusunda da, "Şu anda elimizdeki olan oyunculardan faydalanmayı düşünüyoruz. O mevkilerin durumuna göre oyuncu alacağız. Onların içerisinde kesin olmadığı için önceliğimi söyleyeyim. İhsan Derelioğlu takip edecek bana verecek ben de başkana vereceğim. En son da başkan veya ben karar vereceğiz. İzleme komitesi ve diğerleri izleyebilir ama ne izlerse izlesinler sonunda biz karar vereceğiz. Yani izleyenin bir kararı olmayacak. İmza ve maliyetlerini biz başkana götüreceğiz ama teknik anlamda ben karar vereceğim" diye konuştu.

Güneş, Fransız oyuncu Mendy'in stoperde oynatılmasıyla ilgili olarak da, "İlk geldiğim maçta Savic ve Denswil'i stoperde oynattım. Ancak bu oyuncuların sakatlığı oldu. Mendy stoperde de oynayabiliyor ortada da oynayabiliyor. Orada mesela Lunstram’ı da denedim. Mecburi bu değişiklikleri yaptık. Bu süre içinde Serdar ve Batagov da sakatlıklar yaşadı. Devre arasına kadar 7 maç var. Bu sürede hepsini göreceğiz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından teknik direktör Şenol Güneş, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç’a forma, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktör Şenol Güneş’e teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.