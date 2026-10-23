Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın ve Milli Takım açıklaması: Başarılı olmasını isteriz

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

A Milli Takım'da son dönemde hareketli günler yaşanırken, teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'nın yerine Sergen Yalçın'ın getirildiği açıklanmıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'daki bir lisede katıldığı etkinlikte kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.

"BAŞARILI OLMASINI İSTERİZ"

Güneş, "A Milli Takım’da göreve Sergen Yalçın başladı. Öncesinde sizinle bir görüşme oldu mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Benimle görüşmediler. Sergen’i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var.

Haberin Devamı

Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz."