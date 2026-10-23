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Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın ve Milli Takım açıklaması: Başarılı olmasını isteriz

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#Milli Takım#Sergen Yalçın#Şenol Güneş
Şenol Güneşten Sergen Yalçın ve Milli Takım açıklaması: Başarılı olmasını isteriz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 12:29

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesi sonrası kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.

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A Milli Takım'da son dönemde hareketli günler yaşanırken, teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'nın yerine Sergen Yalçın'ın getirildiği açıklanmıştı.

Şenol Güneşten Sergen Yalçın ve Milli Takım açıklaması: Başarılı olmasını isteriz

Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'daki bir lisede katıldığı etkinlikte kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.

"BAŞARILI OLMASINI İSTERİZ"

Güneş, "A Milli Takım’da göreve Sergen Yalçın başladı. Öncesinde sizinle bir görüşme oldu mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Şenol Güneşten Sergen Yalçın ve Milli Takım açıklaması: Başarılı olmasını isteriz

"Benimle görüşmediler. Sergen’i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var.

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Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz."

Şenol Güneşten Sergen Yalçın ve Milli Takım açıklaması: Başarılı olmasını isteriz

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#Milli Takım#Sergen Yalçın#Şenol Güneş

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