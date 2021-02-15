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GeriFutbol Şenol Güneş'ten PKK'nın Gara'da şehit ettiği Türk vatandaşları için başsağlığı mesajı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten PKK'nın Gara'da şehit ettiği Türk vatandaşları için başsağlığı mesajı

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Şenol Güneş'ten PKK'nın Gara'da şehit ettiği Türk vatandaşları için başsağlığı mesajı
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 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan ve Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Güneş,"Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kartal 2 harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu zor kış koşullarında gerek yurt içinde gerekse de sınır ötesinde kararlı bir mücadele gösteren güvenlik güçlerimize de üstün başarılar temenni ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine yönelecek tüm saldırılara, kardeşçe, el ele, yürek yüreğe karşı koyarak, birlikte yaşayabilmenin koşullarını oluşturabileceğimiz günlerin bir an önce gelmesi umuduyla."

Hürriyet

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