Şenol Güneş'ten Norveç maçı açıklaması! Merih Demiral ve Ozan Kabak...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile oynayacağımız maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Norveç oldukça güçlü bir takım. Son yıllarda yükselen bir değeri var. Dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Kıran kırana bir maç olacak. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu maç da öyle olacak. Hollanda galibiyeti sonrasında alacağımız iyi sonuç avantajımızı arttırabilir

MERİH DEMİRAL DÜZELMEDİ

Kampın ilk gününde 28 kişilik kadroda İrfan Can ve Nazım çıkmak zorunda kaldı, daha sonra Zeki çıktı, Merih de düzelmediği için yok. Ozan Kabak'ta da bir problem var. Burada olanlar arasında da 1-2 sorunumuz var, bakacağız. Şartlar ne olursa olsun, çıkan oyuncularımızın yürekten oynayacağını, ülkenin beklentisine yanıt verecek bir oyun ortaya koyacağını düşünüyoruz. İnşallah beklediğimiz sonucu alırız

İMAN GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ

Güçlü bir rakibe karşı oynadık, bir seyahat yaptık. Rakibimiz daha güçsüz bir takıma karşı oynadı. Ne kadar gücümüz varsa kullanacağız. Hem fizik gücümüzü, hem moral gücümüzü, hem iman gücümüzü kullanacağız. Taraftarımızın gücünü de alırız inşallah.

NORVEÇ'E ÖDÜL OLDU

Norveç, ülkelerinde kısıtlama var diye iki maçı üst üste İspanya'da oynadı. Daha önce hükmen mağlup olmuşlardı. Bu sefer ödül gibi oldu. Biz de Kazakistan'a alacağız maçlarımızı oraya gelsinler diye. Bütün uygulamalarda sorunlar çıkabiliyor, diğer takımlar için de çıkabilir.